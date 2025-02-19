10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya

Nama bayi perempuan sansekerta berikut ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang sedang mencari inspirasi nama yang unik, bermakna, dan juga jarang dipakai untuk buah hati yang baru lahir.

Sansekerta merupakan bahasa dari India yang sudah ada sejak masa sebelum masehi. Bahasa ini termasuk bahasa kuno dan klasik. Kata-kata dalam bahasa sansekerta juga dikenal indah dengan arti yang bagus.

Baik laki-laki atau perempuan, nama bayi jawa sansekerta menjadi menjadi pilihan Ibu dan Ayah, karena unik, jarang dipakai, serta memiliki makna yang mendalam.

Di bawah ini, Ibu dan ayah bisa menemukan kumpulan berisi nama bayi perempuan sansekerta kuno beserta artinya. Penasaran apa saja? Berikut diantaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (19/3/2025).

1. Sheeka

Dalam bahasa Sansekerta, kata Sheeka atau biasa disebut Sika bermakna pengingat. Dengan memilih nama anak satu ini, berarti Ayah dan Bunda menginginkan agar si kecil bisa bertindak sebagai sosok pengingat tentang jalan yang benar. Ketika besar nanti, ia juga diharapkan bisa menjadi orang yang selalu bisa menunjukkan kebenaran bagi orang-orang di sekitarnya.



2. Indira Divija

Buat kamu yang menghendaki nama anak perempuan Sansekerta yang cocok dan mudah diingat, nama “Indira Divaja” bisa menjadi pilihan. Berasal dari bahasa Sansekerta, nama Indira banyak dijumpai di India yang memiliki makna cantik sehingga sangat cocok disematkan pada bayi perempuan.

Selain bermakna positif, nama Indira merupakan sapaan lain dari Laksmi yang bermakna dewi keberuntungan dan keindahan bagi umat Hindu. Arti nama Divija dalam bahasa Sansekerta yaitu seseorang yang lahir untuk melakukan hal-hal besar. Harapan kelak si Kecil menjadi orang yang bisa membuat perubahan positif untuk bangsa dan negaranya.



3. Khirani

Arti nama anak perempuan dari bahasa Sansekerta yang satu ini adalah kebahagiaan dan kesenangan. Nama anak Sansekerta ini cocok dikombinasikan dengan nama-nama lain, dan bisa menjadi penyampai doa agar si kecil tumbuh menjadi pribadi yang riang dan bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Anak perempuan yang menggunakan nama ini juga bisa disapa dengan panggilan Khiran.



4. Harshita

Kalau Anda ingin memilih nama anak perempuan lain yang bermakna kebahagiaan, Harshita bisa menjadi pertimbangan. Harshita dalam bahasa Hindi memiliki arti kebahagiaan atau sukacita. Pemilihan nama ini jelas menggambarkan rasa suka cita Ayah dan Bunda karena dikaruniai anak perempuan yang sehat dan cantik.



5. Aretha

Nama bayi Aretha memiliki arti berbudi baik, santun, dan saleh. Penggunaan nama ini diharapkan menjadi doa agar si kecil tumbuh menjadi perempuan yang memiliki sopan santun dan disenangi banyak orang. Salah satu tokoh populer yang menggunakan nama ini adalah Aretha Franklin, penyanyi dan pianis dari Amerika Serikat.