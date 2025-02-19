5 Fakta dan Potret Kenny Amelia, Istri Cantik Ade Rai yang Jarang Terekspos

Nama Kenny Amelia mungkin masih cukup asing di dunia hiburan Tanah Air. Namun siapa sangka, dia adalah sosok perempuan yang selama ini setia menemani Ade Rai selama dua dekade terakhir.

Kenny Amelia juga jarang tersorot oleh awak media. Pasalnya, Ade Rai memang jarang mengunggah sosok istrinya itu di media sosial.

Siapa sangka, sosok istri binaragawan terkenal di Indonesia tersebut ternyata perempuan berparas cantik.

Nah, profil dan potret Kenny Amelia, istri cantik Ade Rai yang jarang tersorot kamera banyak dicari warganet.

Berikut potret dan beberapa fakta menarik terkait Kenny Amelia, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (19/3/2025).

1. Menikah dengan Ade Rai di tahun 1999

Ade Rai, anak I Gusti Agung Rai Widjaja dan Selena Susanti ini menikah dengan Kenny Amelia pada 1999. Hingga kini, usia pernikahan mereka sudah menginjak 25 tahun lebih.



2. Sosok yang misterius

Menjadi hal yang lumrah jika selebritas selalu memamerkan kehidupan pribadinya di media sosial. Namun, Ade Rai memilih melakukan sebaliknya. Ia justru ingin menjaga kehidupan pribadinya.

Ade Rai terbilang jarang mengunggah foto istrinya di media sosial. Ia hanya ingin publik mengenalnya sebagai atlet profesional di dunia binaraga. Sehingga publik pun sangat jarang mengetahui sosok istri Ade Rai.



3. Potret serasi dengan Ade Rai

Meski jarang diungkap, Kenny Amelia ternyata merupakan perempuan berparas cantik yang setia menemani Ade Rai selama dua dekade terakhir.

Pernah beredar sebuah foto yang memperlihatkan potret keduanya saat menghadiri sebuah acara pernikahan teman. Dalam foto tersebut, Ade Rai dan Kenny Amelia tampak tampil serasi mengenakan baju dan gaun hitam.