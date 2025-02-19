Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Datang ke Kondangan Mantan yang Dipacarinya 18 Tahun, Warganet Ikut Nyesek

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |15:32 WIB
Viral Pria Datang ke Kondangan Mantan yang Dipacarinya 18 Tahun, Warganet Ikut Nyesek
Viral pria datang ke kondangan mantan yang sudah dipacarinya 18 tahun. (Foto: TikTok)
A
A
A

Lamanya sebuah hubungan pacaran tidak bisa menjamin akan lanjut hingga pernikahan, seperti yang terjadi pada pasangan asal Sulawesi Selatan ini. Seorang pria harus merelakan wanita yang bersamanya selama 18 tahun menikah dengan orang lain.

Meski cintanya kandas setelah berjalan belasan tahun, pria ini tetap menguatkan hatinya dtang ke acara pernikahan mantannya. Momen itu pun lantas viral di media sosial seperti diunggah akun Tiktok @habiib.hm, dikutip Selasa (18/2/2025).

Pria tersebut datang ke pernikahan mantan pacarnya dengan tetap memberikan senyumnya, seolah-olah mengambarkan perasaannya yang sudah mengikhlaskan mantannya  membangun bahtera rumah tangga bersama pria lain.

Momen itu lantas membuat banyak warganet yang kaget dan ikut merasa nyesek. Terlihat pula dari berbagai komentar warganet yang bertanya-tanya tentang cara pria ini untuk melupakan sang mantan.

Banyak juga yang menyayangkan pria tersebut tak segera menikahi sang wanita dan memilih berpacaran hingga 18 tahun. Komentar lucu juga bermunculan, seperti warganet yang menyebut waktu pacaran tersebut lebih lama dari waktu KPR rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/612/3185678//wardatina-pAKf_large.jpg
Profil dan Potret Wardatina Mawa, Istri Sah yang Melaporkan Perselingkuhan Suaminya dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/611/3185680//viral-ghxX_large.jpg
Viral! Darah Menstruasi Dibuat untuk Masker, Ternyata Berbahaya dan Bisa Picu Infeksi Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/629/3185508//viral-pS6m_large.jpg
Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185350//bareskrim_buru_pelaku_penghina_alquran-mTkK_large.jpg
Wanita Tanpa Busana Diduga Hina Alquran, Bareskrim Buru Pelaku!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement