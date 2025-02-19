Viral Pria Datang ke Kondangan Mantan yang Dipacarinya 18 Tahun, Warganet Ikut Nyesek

Viral pria datang ke kondangan mantan yang sudah dipacarinya 18 tahun. (Foto: TikTok)

Lamanya sebuah hubungan pacaran tidak bisa menjamin akan lanjut hingga pernikahan, seperti yang terjadi pada pasangan asal Sulawesi Selatan ini. Seorang pria harus merelakan wanita yang bersamanya selama 18 tahun menikah dengan orang lain.

Meski cintanya kandas setelah berjalan belasan tahun, pria ini tetap menguatkan hatinya dtang ke acara pernikahan mantannya. Momen itu pun lantas viral di media sosial seperti diunggah akun Tiktok @habiib.hm, dikutip Selasa (18/2/2025).

Pria tersebut datang ke pernikahan mantan pacarnya dengan tetap memberikan senyumnya, seolah-olah mengambarkan perasaannya yang sudah mengikhlaskan mantannya membangun bahtera rumah tangga bersama pria lain.

Momen itu lantas membuat banyak warganet yang kaget dan ikut merasa nyesek. Terlihat pula dari berbagai komentar warganet yang bertanya-tanya tentang cara pria ini untuk melupakan sang mantan.

Banyak juga yang menyayangkan pria tersebut tak segera menikahi sang wanita dan memilih berpacaran hingga 18 tahun. Komentar lucu juga bermunculan, seperti warganet yang menyebut waktu pacaran tersebut lebih lama dari waktu KPR rumah.