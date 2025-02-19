Viral Pria Masuk Penjara karena Nabrak Bebek Minta Diganti Kambing, Ternyata Ini Faktanya

Warganet dihebohkan dengan viral bapak-bapak menabrak bebek, namun oleh pemilik bebek diminta ganti rugi berupa kambing. Alasan pemilik karena jika tak ada kejadian tersebut, bebeknya akan bertelur kemudian menetas dan menghasilkan banyak anak bebek.

Video itu diunggah akun Tiktok @ykzladu. Dikutip Selasa (18/2/2025), seorang polisi Briptu Nurholis bertanya pada Angga yang berada dalam sel tahanan. Angga lalu mengatakan bahwa penyebabnya masuk bui karena tak sengaja menabrak bebek dan diminta ganti rugi kambing.

Lantas hal ini pun menuai berbagai macam reaksi warganet. Namun setelah diusut lebih lanjut, ternyata video viral tersebut hanya lelucon belaka dan dibuat secara spontan.

Briptu Nurholis dan Angga membuat video viral tersebut saat sedang melakukan pemeriksaan jaringan telekomunikasi di Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande. Saat melewati sel-sel ruangan tahanan yang kosong mereka pun berinisiatif membuat video tersebut

Setelah video menabrak bebek diganti dengan kambing tersebut viral, mereka pun meminta maaf kepada seluruh jajaran kepolisian dan publik atas kelalaiannya ini.