Viral Tingkah Lucu El Barack Anak Jessica Iskandar Buat Tarif Syuting Sendiri, Tak Bisa Dinego!

El Barack Alexander putra Jessica Iskandar baru-baru ini membuat kagum warganet dengan kecerdasannya. Pasalnya El membuat rate card atau price list untuk membuat konten dengan dirinya.

Potret rate card itu diunggah sang ibunda, Jessica Iskandar di akun Instagram @inijedar. Dengan polosnya, El menulis tangan rate card syuting di atas kertas bergaris khas buku tulis. Tulisan itu diberi judul “El Barack Price for Shooting”.

“LOL contact mama Jedar untuk booking ya,” tulis Jedar dalam unggahannya itu, dikutip Rabu (19/2/2025).

El mematok harga Rp600 ribu apabila diajak syuting untuk podcast dan syuting di televisi. Ia juga mematok harga Rp400 ribu apabila syuting di rumah.

Tetapi tarif harga tersebut hanya berlaku untuk 30 menit pertama. Tarif harga akan bertambah sebanyak Rp50 ribu untuk kelipatan 15 menit selanjutnya.