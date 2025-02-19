Berita Terpopuler: Viral Nenek Ngumpet di Semak saat Ditagih Utang hingga Potret Yasmine Ow Menikah Lagi

Viral momen ketika dua orang pria dari sebuah koperasi datang ke salah satu rumah untuk menagih angsuran. Namun, sesampainya di lokasi, mereka dibuat ngakak dengan aksi ngumpet si nenek yang hendak ditagih.

Aksi nenek ngumpet saat ditagih utang itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Selasa 18 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Nenek Ngumpet di Semak

Pemilik rumah sekaligus penerima angsuran tersebut diketahui seorang nenek. Karena kebingungan, dua orang dari koperasi tersebut lantas berusaha mencari sang nenek.

“Nek.. nek.. ke mana dia?“ kata salah satu pria tersebut.