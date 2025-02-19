Tiwi T2 Ungkap Alasan Tak Pernah Bagikan Konten Bareng Suami di Medsos

Penyanyi Tiwi T2 belakangan makin aktif ngonten di media sosial. Terkadang, konten itu dibuat bersama kedua anaknya. Namun, tak ada sosok suaminya, Arsyad Rahman di unggahan media sosialnya.

Tiwi mengaku tak ada alasan khusus sang suami tak muncul di unggahan Instagramnya. Hanya saja Arsyad sepertinya tak ingin terlalu diekspos kehidupannya sehingga tak muncul di media sosial istrinya.

"Ya mungkin karena tidak mau terekspos saja kali ya," kata Tiwi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tiwi pun berusaha menghargai keputusan sang suami mengingat dunia yang digeluti berbeda karena sang suami bukan dari kalangan artis yang kehidupannya kerap terekspos.

"Enggak tahu sih, tapi mungkin rasa nyaman orang beda-beda kali ya. Jadi ya sudah dihargai saja," lanjutnya.