Hindari Kebiasaan Ini untuk Dapatkan Bibir Lembut dan Juicy

Bibir kamu sering kering dan mengelupas? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya hidrasi atau kebiasaan yang tanpa disadari justru merusak kondisi bibir.

Ingin mendapatkan bibir lembut dan juicy? Yuk, hindari 5 kesalahan berikut ini!

1. Sering Menggigit atau Menjilat Bibir

Kebiasaan menggigit atau menjilat bibir justru membuatnya semakin kering dan mudah pecah-pecah. Air liur mengandung enzim yang biasanya mengikis kelembapan alami bibir, jadi hindari kebiasaan ini, ya!



2. Tidur di Ruangan Ber-AC Tanpa Pelembab

Udara kering dari AC bisa menyerap kelembapan alami bibir, membuatnya semakin kering dan pecah-pecah. Pastikan untuk menggunakan humidifier atau mengoleskan lip balm sebelum tidur agar bibir tetap lembab sepanjang malam.



3. Jarang Minum Air Putih

Kurangnya asupan air bisa menyebabkan dehidrasi, termasuk pada bibir. Pastikan kamu minum cukup air setiap hari agar bibir tetap terhidrasi dari dalam.



4. Jarang Memakai Lip Balm

Ini nih yang juga bikin bibir kering! Lip balm adalah penyelamat bibir selain minum air putih dan eksfoliasi rutin. Dengan menggunakan lip balm secara teratur, bibir akan tetap terhidrasi dan terhindar dari pecah-pecah.