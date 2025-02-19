5 Produk Ini Bisa Buat Kamu Tampil Fresh dengan Simple Makeup Look

5 Produk Ini Bisa Buat Kamu Tampil Fresh dengan Simple Makeup Look, (Foto: Soulyu)

Penampilan simpel, cocok banget buat kamu yang suka tampil effortless tetapi tetap cantik seharian. Hanya menggunakan empat produk aja, kamu bisa mendapatkan tampilan yang segar dan tahan lama.

Berikut 5 produk yang bisa membuat kamu tampil fresh:

1. Aplikasikan Blush On dan Eyeshadow Natural

Gunakan blush on dengan warna soft seperti pink muda untuk memberikan kesan segar pada wajah. Aplikasikan sedikit juga pada kelopak mata sebagai eyeshadow agar tampilan tetap harmonis dan natural. Kamu bisa pakai Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan shade Rizz atau Sheesh sebagai blush on dan eyeshadow.



2. Bold Your Lips!

Inilah kunci utama dari tampilan ini! Pilih Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan shade Rizz atau Sheesh yang dapat membuat bibir lembab dengan ketahanan hingga 6 jam. Tampilan bibir kamu akan terlihat bold and juicy seharian!



3. Pilih dan Aplikasikan Foundation yang Tepat

Pilihlah foundation yang mengandung bahan-bahan skincare agar kulit tetap sehat dan terawat. Soulyu Perfect UV Serum Foundation bisa menjadi pilihan karena mengandung Hydrafence, Fermented Reishi Mushroom, Pomegranate Extract, dan Eldew, foundation ini mampu membuat kulit kamu jadi lebih lembab, halus, cerah, dan juga tahan hingga 12 jam serta dilengkapi dengan UVA & UVB Protection untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Aplikasikan secara merata dengan beauty blender menggunakan teknik tap-tap pada wajah untuk hasil yang lebih natural.