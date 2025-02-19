Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Produk Ini Bisa Buat Kamu Tampil Fresh dengan Simple Makeup Look

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |14:36 WIB
5 Produk Ini Bisa Buat Kamu Tampil Fresh dengan Simple Makeup Look
5 Produk Ini Bisa Buat Kamu Tampil Fresh dengan Simple Makeup Look, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Penampilan simpel, cocok banget buat kamu yang suka tampil effortless tetapi tetap cantik seharian. Hanya menggunakan empat produk aja, kamu bisa mendapatkan tampilan yang segar dan tahan lama.

Berikut 5 produk yang bisa membuat kamu tampil fresh:

1. Aplikasikan Blush On dan Eyeshadow Natural

Gunakan blush on dengan warna soft seperti pink muda untuk memberikan kesan segar pada wajah. Aplikasikan sedikit juga pada kelopak mata sebagai eyeshadow agar tampilan tetap harmonis dan natural. Kamu bisa pakai Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan shade Rizz atau Sheesh sebagai blush on dan eyeshadow. 


2. Bold Your Lips!

Inilah kunci utama dari tampilan ini! Pilih Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan shade Rizz atau Sheesh yang dapat membuat bibir lembab dengan ketahanan hingga 6 jam. Tampilan bibir kamu akan terlihat bold and juicy seharian!


3. Pilih dan Aplikasikan Foundation yang Tepat

Pilihlah foundation yang mengandung bahan-bahan skincare agar kulit tetap sehat dan terawat. Soulyu Perfect UV Serum Foundation bisa menjadi pilihan karena mengandung Hydrafence, Fermented Reishi Mushroom, Pomegranate Extract, dan Eldew, foundation ini mampu membuat kulit kamu jadi lebih lembab, halus, cerah, dan juga tahan hingga 12 jam serta dilengkapi dengan UVA & UVB Protection untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Aplikasikan secara merata dengan beauty blender menggunakan teknik tap-tap pada wajah untuk hasil yang lebih natural.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement