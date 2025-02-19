9 Resep Opor Ayam Kuah Kuning yang Gurih dan Sedap, Cocok Untuk Menu Buka Puasa dan Sahur

(Foto: Youtube/Rudy dan Sahabat TV)

Opor ayam kuah kuning biasanya menjadi hidangan favorit dan sering hadir saat bulan Ramadhan dan Lebaran tiba. Kuliner khas Indonesia satu ini kerap disajikan bersama ketupat dan hidangan lezat lainnya.

Opor ayam biasanya identik dengan kuah santan kuning kental dan rasanya yang kaya akan rempah. Tidak heran, banyak masyarakat Indonesia yang memasak hidangan satu ini. Cara masak opor ayam juga terbilang mudah dan bisa Anda coba di rumah.

Bagi Anda yang tertarik untuk menyajikannya sebagai menu makan malam atau untuk buka puasa saat Ramadhan mendatang, berikut 9 resep opor ayam kuah kuning yang gurih dan sedap yang bisa menjadi rekomendasi, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (19/3/2025).

1. Opor Ayam Bumbu Kuning

Bahan-bahan :

1 ekor ayam (potong menjadi 12 bagian atau sesuai selera).

600 ml santan kelapa.

4 lembar daun salam.

3 lembar daun jeruk.

1 ruas jahe.

1 ruas kunyit.

7 siung bawang merah.

5 siung bawang putih.

1 batang serai (dikeprek).

3 biji kemiri.

1 ruas lengkuas.

1/2 sdt merica.

1/2 sdt ketumbar.

Penyedap rasa.

Garam dan gula secukupnya.

Minyak goreng untuk menumis.

Cara Membuat :

1. Cuci dan rebus ayam sampai empuk. Gunakan panci presto agar daging ayam menjadi lebih empuk.

2. Haluskan bumbu, seperti jahe, kunyit, kemiri, merica, ketumbar, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula.

3. Ikat daun salam, daun jeruk, dan serai lalu masukkan ke bumbu tumis.

4. Tumis bumbu sampai baunya harum.

5. Masukkan santan dan ayam ke bumbu tumis. Aduk merata dengan hati-hati agar ayam tidak mudah hancur. Tunggu sampai mendidih.

6. Opor ayam bumbu kuning siap dihidangkan. Tambahkan bawang goreng untuk menambah cita rasanya.

2. Opor Ayam Kuning tanpa Santan

Bahan-bahan :

1 ekor ayam (cuci dan potong sesuai selera).

2 lembar daun jeruk.

2 lembar daun salam.

2 cm lengkuas (dikeprek).

1 batang serai (dikeprek).

3 sdm minyak.

Bawang merah goreng.

Bumbu Halus

1 cm jahe (dikupas bersih).

2 cm kencur (dikupas bersih).

4 cm kunyit (dikupas bersih).

6 butir kemiri (disangrai).

5 siung bawang putih.

3 siung bawang merah.

1/2 sdt jintan.

1 sdm garam.

1 sdt ketumbar.

Cara Membuat :

1. Panaskan minyak untuk menumis bumbu halus sampai baunya harum.

2. Masukkan daging ayam dan tumis sampai warnanya berubah menjadi putih.

3. Tambahkan 500ml air ke wajan.

4. Masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas.

5. Tambahkan penyedap rasa dan cek apakah rasanya sudah sesuai selera.

6. Masak dengan api kecil dan tunggu sampai ayam matang serta kuahnya menyusut.

7. Setelah matang, tambahkan bawang goreng dan opor ayam tanpa santan siap dinikmati.

3. Opor Ayam Kuning Sederhana

Bahan-bahan :

1 ekor ayam, potong cuci bersih.

700 ml santan encer.

300 ml santan kental.

Bumbu halus:

8 bawang merah.

5 bawang putih.

3 kemiri.

Kencur, secukupnya.

1 sdm ketumbar.

1 sdt lada butiran.

Kunyit, secukupnya.

Bumbu cemplung:

Seruas Jahe, geprek

Seruas laos, geprek

2 batang serai, memarkan

Garam, kaldu bubuk secukupnya

5 lembar daun salam

1 keping asam kandis

3 kulit ari kapolaga

1/4 sdt jinten

Taburan: bawang goreng

Cara Membuat:

1. Tumis bumbu halus dengan minyak panas, setelah harum masukkan bumbu cemplung masukkan santan encer godok sampai mendidih (biar tidak amis). Kemudian masukkan ayam, godok sampai empuk ayam.

2. Setelah empuk masukkan santan kental masak hingga mendidih. Koreksi rasa, sajikan.