Resep Nastar Cake ala Chef Ciptadi, Mudah dan Cocok untuk Buka Puasa

Menjelang Ramadhan, berbagai jenis hidangan manis dan lezat menjadi favorit untuk berbuka puasa. Salah satu kue yang banyak dicari adalah nastar cake. Berbeda dengan nastar kering, nastar cake menggabungkan kelezatan nastar dengan tekstur yang lebih lembut.

Nastar cake ala Chef Ciptadi ini cocok menjadi pilihan hidangan manis saat berbuka puasa di bulan Ramadhan. Membuat nastar cake ini bisa menjadi kegiatan seru untuk dilakukan bersama keluarga atau teman terdekat.

Berikut Resep Nastar Cake ala Chef Ciptadi :

Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan di antaranya BlueBand blend 200 gram, BlueBland master original 140 gram, telur 14 gram, gula pasir 500 gram, tepung protein sedang 450 gram, maizena 60 gram, vanilla essence secukupnya.

Untuk fillingnya yaitu, BlueBand Proffessional Multipurpose Cream 31% 300 gram, selai nanas 350 gram, pewarna kuning telur 3 gram. Dan untuk toppingnya yaitu ada dnastar Crumble ( adonan nastar) secukupnya, dan nanas Fresh 200 gram.

Cara membuat:

1. Siapkan bolu dengan metode bubble air atau kocok telur dan gula dengan kecepatan tinggi

2. Saring bahan kering kemudian masukan dan aduk perlahan, kemudian tambahkan melted butter.

3. Siapkan loyang dan panggang didalam oven dengan suhu 200 derajat celcius selama 30 menit untuk bolu tebal, untuk sponge yang tipis hanya 10 menit.

4. Tambahkan BlueBland Professional Multipurpose Cream 31% hingga mengembang, kemudian tambahkan selai nanas dan pewarna kuning telur.

5. Lapisi setiap lapisan dengan krim nanas, kemudian olesi bagian luar dengan krim nanas sampai rata.

6. Taburi semua permukaan dengan bubuk cookies nastar yang terbuat dari cookies nastar.

7. Rapihkan dan hiasi dengan cookies nastar.

Dengan bahan yang mudah didapat dan langkah-langkah yang sederhana, kue ini adalah pilihan yang tepat sebagai alternatif kue nastar kering.

(Kemas Irawan Nurrachman)