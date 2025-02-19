Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hindari Kecurangan saat Transaksi, Ini 4 Tips Aman Pembayaran QRIS

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |15:11 WIB
Hindari Kecurangan saat Transaksi, Ini 4 Tips Aman Pembayaran QRIS
Ilustrasi (Foto: DoK Freepik)
A
A
A

Okezone - Pembayaran lewat transaksi digital kini kian makin populer di kalangan masyarakat, pembayaran QRIS menjadi pilihan utama karena praktis dan cepat. Cukup scan, bayar, dan transaksi selesai dalam hitungan detik! Namun, di balik kemudahan ini, ada risiko kecurangan yang perlu diwaspadai.

Beberapa modus penipuan seperti QRIS palsu atau link mencurigakan dapat mengancam keamanan transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara bayar QRIS yang aman agar tetap nyaman saat bayar pakai QRIS di berbagai merchant favorit.

4 Tips Aman Pembayaran QRIS

Yuk, simak tips berikut agar transaksi digitalmu tetap terjamin keamanannya!

      
