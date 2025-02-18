Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park

Sebuah video viral memperlihatkan seorang wanita membuka usaha jasa dengan menyewakan power bank. Ini terjadi saat konser Linkin Park yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 16 Februari 2025.

Sewa power bank ini untuk membantu sekaligus peluang bisnis para penonton konser Linkin Park. Tania, seorang wanita yang memanfaatkan kesempatan bisnis, dengan menyediakan jasa sewa power bank yang dibanderol dengan harga Rp50 ribu.

“Karena kalau nonton konser itu sampai malem, jadi kan butuh power bank untuk nge-charge baterai nya, sedangkan gak semua orang bawa power bank ke konser,” ucap Tania, mengungkap alasannya menyewakan power bank.

Jasa sewa ini hanya memiliki satu risiko, yaitu power bank yang tidak dikembalikan. Namun selama satu tahun setengah Tania menjalani bisnis penyewaan power bank, ia mengaku belum pernah mengalaminya.

Untuk menjaga keamanan sebelum menyewakan power bank, Tania selalu meminta foto dan nomer ponsel dari penyewanya.

Sontak video ini viral setelah di unggah di media sosial instagram oleh akun @soundtainment. Serta menuai banyak pujian dari netizen. Ada yang menceritakan pengalamannya menyewa power bank, ada juga yang mengapresiasi terkait ide bisnis yang cerdas.