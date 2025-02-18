Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park

Annida Khofia Sabila , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |05:36 WIB
Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park
Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park, (Foto: Inatagram @soundtainment)
A
A
A

Sebuah video viral memperlihatkan seorang wanita membuka usaha jasa dengan menyewakan power bank. Ini terjadi saat konser Linkin Park yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 16 Februari 2025.

Sewa power bank ini untuk membantu sekaligus peluang bisnis para penonton konser Linkin Park. Tania, seorang wanita yang memanfaatkan kesempatan bisnis, dengan menyediakan jasa sewa power bank yang dibanderol dengan harga Rp50 ribu.

Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park
Cerdas, Wanita Ini Viral karena Sediakan Jasa Sewa Power Bank saat Konser Linkin Park

“Karena kalau nonton konser itu sampai malem, jadi kan butuh power bank untuk nge-charge baterai nya, sedangkan gak semua orang bawa power bank ke konser,” ucap Tania, mengungkap alasannya menyewakan power bank. 

Jasa sewa ini hanya memiliki satu risiko, yaitu power bank yang tidak dikembalikan. Namun selama satu tahun setengah Tania menjalani bisnis penyewaan power bank, ia mengaku belum pernah mengalaminya.

Untuk menjaga keamanan sebelum menyewakan power bank, Tania selalu meminta foto dan nomer ponsel dari penyewanya. 

Sontak video ini viral setelah di unggah di media sosial instagram oleh akun @soundtainment. Serta menuai banyak pujian dari netizen. Ada yang menceritakan pengalamannya menyewa power bank, ada juga yang mengapresiasi terkait ide bisnis yang cerdas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement