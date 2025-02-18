5 Potret dan Fakta Xaviera Putri yang Baru Wisuda, Terkenal Cerdas dan Jadi Idola Gen Z

Xaviera Putri belakangan jadi sosok anak muda cerdas yang banyak dikenal publik, terutama di kalangan Generasi Z (Gen Z). Terbaru, Xaviera baru lulus kuliah di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Xaviera pun mengunggah sejumlah momennya saat diwisuda dari salah satu kampus elite di Korea Selatan. Sosok Xaviera pun bikin penasaran.

Berikut beberapa potret dan fakta Xaviera Putri yang dirangkum Okezone dari Instagram pribadinya @xavieraaputri, Selasa (18/2/2025).

1. Xaviera Putri Wisuda

Nama Xaviera kembali menjadi omongan warganet baru-baru ini. Dia membagikan foto momen wisuda dari KAIST.

Wanita berhijab ini berhasil meraih gelar ganda dalam Ilmu Komputer dan Manajemen Teknologi Bisnis. Momen wisudanya pun dihadiri oleh ayah dan dua kakaknya, Sabrina Anggraini dan Nabila Sindi.

2. Dikenal sebagai Influencer

Wanita kelahiran 25 Agustus 2001 itu juga dikenal sebagai influencer yang aktif di sosial media dalam membagikan pengalaman pendidikannya di Korea. Akun Instagram-nya kini sudah diikuti oleh 2,9 juta orang.

3. Mengikuti Clash of Champions

Di balik popularitasnya di media sosial, ia juga memiliki rekam jejak akademik yang gemilang. Xaviera termasuk salah satu wanita yang berprestasi pada kompetisi Clash of Champions (COC).

Ia mampu menghapal 100 lukisan dengan detail pada kompetisi tersebut. COC sendiri merupakan program acara game show yang diikuti oleh mahasiswa berprestasi dari berbagai universitas dalam dan luar negeri.

4. Tampil Cantik

Xaviera tampil dengan kebaya pink yang simple namun elegan dan riasan wajah yang natural. Meski demikian, Xaviera tetap terlihat mempesona.