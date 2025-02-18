Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih

Nabila Annafi , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:44 WIB
Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih
Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari mantan istri Aditya Zoni, Yasmine Ow. Ia kembali menemukan pasangan hidupnya dan dikabarkan resmi menikah dengan pria asal Malaysia, Khairul Arifin atau akrab di sapa Ipin pada Sabtu, 15 Februari 2025. 

Momen bahagia tersebut dibagikan Yasmine Ow dan Ipin melalui akun instagramnya. Dalam unggahan tersebut Ia memosting dua potret pernikahannya, di mana keduanya tampil serasi mengenakan busana pengantin berwarna putih bersih.

Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih
Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih

Salah satu foto memperlihatkan Yasmine yang sedang tersenyum bahagia saat hendak dicium keningnya oleh sang suami. Sementara itu, di satu foto lainnya memperlihatkan senyum bahagia keduanya dan Yasmine yang hendak mencium tangan suaminya. 

Sementara itu, Ipin juga membagikan ulang beberapa unggahan dari tamu undangan yang hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan. 

Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih
Potret Yasmine Ow Menikah Lagi dengan Ipin, Semakin Glamour dengan Nuansa Putih

"15.02.2025, Alhamdulillah" tulis Yasmine di keterangan unggahannyq, dikutip pada Senin, 17 Februari 2025 pada laman instagram pribadinya. 

Berdasarkan dari unggahan tersebut, pernikahan mereka digelar di Pacific Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 

Kabar ini pun mendapat banyak respon positif dan ucapan selamqt dari warga net. Namun, beberapa netizen juga mengaku terkejut dengan pernikahan Yasmine Ow yang dianggap cukup cepat setelah resmi berceai dengan Aditya Zoni pada 24 September 2024 silam. 

 

