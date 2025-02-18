10 Hal yang Tidak Bisa Ditolerir dalam Menjalin Hubungan, Nomor 7 Bahaya Banget

10 Hal yang Tidak Bisa Ditolerir dalam Menjalin Hubungan. (Foto: Freepik)

Hubungan yang sehat dibangun atas dasar cinta, rasa kasih sayang dan kepercayaan. Namun, tidak semua hal bisa ditolerir demi menjaga suatu hubungan yang baik.

Ada banyak batasan yang seharusnya tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun, seperti kekerasan fisik, kebohongan, hingga penghinaan verbal yang dapat merusak jiwa dan harga diri seseorang.

Sebuah hubungan sudah seharusnya membawa kebahagiaan, kenyamanan dan kepercayaan satu sama lain. Simak tanda-tanda ini untuk mengetahui apa saja yang tidak boleh ditoleransi dalam hubungan yang telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (18/2/2025).

1. Penghinaan Verbal

Pengunaan bahasa yang kasar dan menyakitkan dapat merendahkan pasangan. Hal ini mencakup penghinaan, teriakan atau komentar tajam. Contohnya jika pasangan kamu berteriak, seperti “Kamu bodoh sekali,” atau bahasa yang lainnya.

2. Pelecehan Fisik dan Emosional

Pelecehan fisik dan emosional ialah salah satu pelanggaran kepercayaan yang sangat serius. Hal ini mencakup bentuk kekerasan. Jika hal ini terjadi pada kamu cobalah untuk melaporkan ke orang terdekatmu.

3. Obsesi dan Cemburu yang Berlebihan

Obsesi dan kecemburuan yang berlebihan dapat memicu perilaku untuk mengontrol serta membatasi ruang gerak pasangan. Biasanya kejadian ini sering terjadi jika seorang pasanganmu sering kali mengecek ponsel kamu secara terus-menerus dan sangat ingin tahu keberadaan mu setiap saat.

4. Merendahkan di Depan Umum

Tanda-tanda merendahkan di depan umum dapat kamu ketahui Jika kamu direndahkan oleh pasangan kamu dengan cara mengejek penampilan mu di depan teman-teman mu atau membuka aibmu.

5. Sering Melanggar Janji

Jika pasangan mu sering kali melanggar janji yang telah kalian buat, maka hal ini dapat merusak kepercayaan dalam hubungan kalian dan juga tidak menunjukan rasa hormat terdahap hubungan yang sudah kalian bangun.

6. Menghina Keluarga dan Teman Kamu

Penginaan kepada keluarga atau teman kamu juga merupakan salah satu yang tidak dapat ditoleransi. Karena jika salah satu pasangan melakukan penghinaan, mengkritik atau sampai merendahkan artinya kamu berada di hubungan yang toxic.