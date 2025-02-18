Viral Aksi Nenek Ngumpet di Semak-Semak saat Didatangi Penagih Utang, Tak Bergerak Meski Sudah Ketahuan

Berbagai kejadian unik saat momen penagihan utang sering terjadi di Indonesia. Mulai dari perdebatan hingga aksi random si pengutang selalu sukses menghibur netizen. Salah satunya, momen penagihan angsuran terhadap seorang nenek yang baru-baru ini viral di media sosial. Salah satunya, diunggah di akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

Dalam postingan tersebut, terlihat momen ketika dua orang pria dari sebuah koperasi datang ke salah satu rumah untuk menagih angsuran. Namun, sesampainya di lokasi, mereka kebingungan karena si pemilik rumah yang tak lain merupakan penerima angsuran justru tidak ada di sana.

Pemilik rumah sekaligus penerima angsuran tersebut diketahui seorang nenek. Karena kebingungan, dua orang dari koperasi tersebut lantas berusaha mencari sang nenek.

“Nek.. nek.. kemana dia?“ kata salah satu pria tersebut.

Tak butuh waktu lama, salah satu dari orang koperasi tersebut berhasil menemukan sang nenek. Namun, dia tertawa sekaligus bingung, pasalnya ia melihat sang nenek bersembunyi di semak-semak yang berlokasi di depan rumahnya.

Bahkan, agar terhindar dari penagihan angsuran tersebut, si nenek sampai terlihat berusaha keras bersembunyi di bawah semak-semak dengan posisi badan tengkurap.

Melihat aksi sang nenek, dua orang koperasi tersebut sampai terheran-heran dan tak kuasa menahan gelak tawa mereka. Keduanya juga berusaha memanggil sang nenek agar tak perlu melakukan aksi random tersebut.

“Nek.. nenek, ngapain di situ. Udah nek.. nek sini..” kata salah satu penagih.

“Nek.. berdiri. Nek.. astaghfirullah,” lanjut penagih utang lainnya.

Meski begitu posisi si nenek tetap telungkup dan masih tak mau keluar dari persembunyiannya itu. Video itu lantas viral dan aksi random sang nenek agar terhindar dari penagih angsuran tersebut sukses menghibur netizen.