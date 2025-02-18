Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Sosok Mantan Suami Ida Iasha hingga Viral Adik Gantikan Kakak Jadi Pengantin

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |08:34 WIB
Berita Terpopuler: Sosok Mantan Suami Ida Iasha hingga Viral Adik Gantikan Kakak Jadi Pengantin
Ida Iasha. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

Sosok mantan suami Ida Iasha belakangan banyak dicari tahu oleh netizen. Hal ini lantaran artis era 80-an tersebut diduga telah menikah dengan Tommy Soeharto. 

Siapa sosok mantan suami Ida Iasha jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Senin 17 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Sosok Mantan Suami Ida Iasha

Ida Iasha diketahui telah berstatus janda sejak tahun 2011. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya sudah lama bercerai dari Eddy Syahputra yang kini telah menjadi mantan suaminya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tommy Soeharto maupun Ida Iasha mengenai kabar pernikahan mereka.

Halaman:
1 2 3
      
