HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Pria Rela Bersihkan 273 Kuburan demi Bisa Ziarah ke Makam Ibunya Setiap Hari

Naila Nazira , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |07:28 WIB
Kisah Haru Pria Rela Bersihkan 273 Kuburan demi Bisa Ziarah ke Makam Ibunya Setiap Hari
Viral pria bersihkan ratusan makam demi ziarah setiap hari ke makam ibunya. (Foto: TikTok)
A
A
A

Baru-baru ini viral pria yang dengan sukarela membersihkan 273 makam agar bisa berziarah setiap hari ke makam ibunya. Cerita haru pria 27 tahun itu menarik perhatian warganet.

Dilansir akun TikTok miliknya @makamcleaner, Senin (17/2/2025), pria itu rutin membersihkan makam ibunya dan makam lainnya hanya dengan menggunakan sapu lidi. Setiap membersihkan makam, pria itu hanya mengenakan kaus, celana pendek dan topi.

“Ga ada yang tulus di dunia ini tetapi berishin 273 makam yang ga keurus biar tiap hari bisa ziarah ke makam mama,” ucap pria tersebut.

Ia juga menjelaskan alasan dirinya membersikan makam-makam itu karena ia ingin setiap hari ke makam ibunya dan menyebarkan bunga secara acak untuk makam yang berada di sekitar makam ibunya.

“Beli bunga 10 ribu dikasih sama penjualnya satu plastik bunga besar kemudian disebar secara random buat teman-teman mama,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
