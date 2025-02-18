Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Wajib Dicoba, Lip Velvet x Tinted Lip Balm Bisa Hasilkan Lip Combo Terbaik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |16:51 WIB
Wajib Dicoba, Lip Velvet x Tinted Lip Balm Bisa Hasilkan Lip Combo Terbaik
Wajib Dicoba, Lip Velvet x Tinted Lip Balm Bisa Hasilkan Lip Combo Terbaik, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Kombinasikan lip velvet dengan tinted lip balm ternyata bisa menciptakan tampilan ombre lips. Tampilan ini masih menjadi favorit banyak orang karena memberikan efek bibir lebih berdimensi dan fresh.

Berikut adalah tips menciptakan ombre lips dengan kombinasi lip velvet dan tinted lip balm!

1. Tambahkan Lip Balm di Bagian Tengah Bibir

Setelah dasar bibir siap, aplikasikan Soulyu Juicy Glow Lip Balm di bagian tengah bibir atas dan bawah. Gunakan teknik tap-tap dengan jari atau aplikator untuk menambahkan warna secara perlahan. Lalu, baurkan ke arah luar menggunakan jari atau kuas hingga gradasi warna terlihat seamless. Jika ingin hasil yang lebih natural, kamu juga bisa merapatkan bibir beberapa kali agar warna menyatu lebih halus.


2. Tambahkan Lapisan jika Diperlukan

Jika ingin tampilan yang lebih bold atau intens, ulangi pengaplikasian Soulyu Juicy Glow Lip Balm di bagian tengah bibir. Pastikan untuk tetap membaurkan warna agar transisi antara lip velvet dan lip balm terlihat natural tanpa garis tegas.


3. Pilih Produk Lip Velvet dan Tinted Lip Balm yang Cocok

