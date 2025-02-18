Tips Gunakan Powder Foundation Tahan Lama saat Olahraga

Banyak orang yang sering pakai makeup untuk berbagai aktivitas terutama ketika berolahraga. Tapi, powder foundation sering longsor atau cepat pudar ketika dipakai untuk olahraga. Membuat hal tersebut menjadi masalah bagi banyak orang terutama para beauty enthusiasts.

Agar kamu tetap flawless dan cantik saat berolahraga, yuk simak tips agar powder foundation kamu anti-longsor!1.

1. Pilih Powder Foundation Coverage Tinggi

Gunakan powder foundation medium to high coverage seperti Soulyu Perfect Blur Powder Foundation. Produk ini memiliki tekstur halus yang secara efektif mengisi pori-pori, memberikan efek blur tanpa pori untuk hasil akhir yang lembut dan tahan hingga 8 jam. Diperkaya dengan Niacinamide dan Trealix®, kombinasi Trehalose dan Protein Nabati Terhidrolisis, produk ini membantu menjaga dan memulihkan lapisan pelindung alami kulit sekaligus mengontrol minyak dan memberikan hidrasi, menjadikan kulit tampak bercahaya alami.