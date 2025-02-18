Kemenpar Terima Roadmap Industri Event di Indonesia, Gerakkan Ekonomi di Bidang Pariwisata

Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Vincensius Jemadu menerima dokumen manifesto Peta Jalan Industri Event dari Backstagers Indonesia. Kedua belah pihak juga berdiskusi tentang pentingnya roadmap industri event di Indoensia.

Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana mengatakan, penelitian EIC-Oxford Economics (2018) mengungkapkan bahwa setiap $1 dalam events akan menghasilkan 2.6 kali lipat, sehingga penyelenggaraannya memberikan multiplier effect output yang signifikan.

“Sayangnya banyak yang beranggapan bahwa event adalah biaya, sedangkan menurut kajian, event sebuah instrumen investasi salah satu penggerak mesin ekonomi,” ucap Andro, dikutip Selasa (18/2/2025).

Andro mengatakan, pihaknya berharap dokumen manifesto dapat ditelaah oleh para pemangku kebijakan dan ditarik kesimpulan tentang pentingnya roadmap industri event. “Hal itu agar dapat melindungi industri ini secara jangka panjang,” ujarnya.

Kementerian Pariwisata juga menjelaskan bahwa ragam program ini untuk mendukung target 08 (nol persen kemiskinan dan 8% pertumbuhan ekonomi) dan mengacu pada keselarasan dengan program Asta Cita Pemerintah.