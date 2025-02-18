Buka Puasa di Park Hyatt Jakarta, Aneka Kuliner Nusantara dan Timur Tengah Jadi Andalan

Buka puasa di Park Hyatt Jakarta, aneka kuliner Nusantara dan Timur Tengah jadi andalan. (Foto: Nurul Amanah/Okezone.com)

BULAN Ramadhan tinggal menghitung hari. Sebentar lagi umat Muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadhan, Park Hyatt Jakarta menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan buffet yang menyajikan menu Nusantara dan Middle East sebagai andalannya.

Park Hyatt Jakarta akan menghidangkan berbagai menu dengan inspirasi kuliner Timur Tengah, Nusantara dan beberapa menu lain yang biasa dicari para tamu di buffet di restoran Dining Room yang berlokasi di lantai 22 selama Ramadhan.

Chef Akbar dari Park Hyatt Jakarta mengatakan, menu Middle East dipilih lantaran melihat fenomena masyarakat yang kerap menyantap masakan khas Timur Tengah ketika berbuka puasa.

"Ramadhan kan biasa orang akan mencari tempat makan yang menyediakan pilihan-pilihan Middle East atau lebih ke masakan Arab. Jadi di samping Indonesianya, kita juga berikan pilihan Middle Eastnya juga," ujar Chef Akbar di Park Hyatt Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menu Middle East yang disajikan pun menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia, mengingat makanan khas Timur Tengah cukup kuat dan aromatik rempahnya, seperti dari kari, kapulaga, kayu manis dan yang lainnya. Herb dan spices memang menjadi keunggulan dari masakan Nusantara dan Middle East, tetapi dengan ciri khas yang berbeda.

"Penyesuaian rasa, tentunya kami akan melakukan adjustment-nya. Kalau ikutin benar-benar standar orang Arab, pasti orang tahu betul terlalu kuat rempahnya," ucapnya.

Selain itu, para tamu juga bisa mencicipi cita rasa Italia dengan aneka pasta seperti spaghetti, penne yang bisa disajikan sesuai selera seperti carbonara atau aglio olio. Ada pula menu lain yang melengkapi buffet seperti sushi, wagyu, dimsum dan yang lainnya.

Menu berbuka puasa dimulai dari berbagai pilihan appetizer, salah satunya yang tentu selalu diincar ketika berbuka seperti aneka gorengan, serta menu sayur pecel dan asinan yang segar.