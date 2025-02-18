Streetwear Jadi Identitas Anak Muda Masa Kini, Bukan Sekadar Fashion

Tren fashion di kalangan anak muda terus berkembang. Salah satu yang paling diminati saat ini adalah streetwear. Streetwear berakar dari budaya hip-hop, skateboarding, serta seni jalanan yang kemudian berkembang menjadi fenomena global.

Menurut survei dari GoodStats, sebanyak 13,9% generasi muda Indonesia memilih gaya ini sebagai preferensi mereka. Selain itu, 58,2% anak muda merasa fashion memiliki peran penting dalam kehidupan mereka, sementara 40,4% lainnya bahkan menganggapnya sangat penting.

Di Indonesia, tren ini semakin kuat karena memberikan kebebasan bagi anak muda untuk mengekspresikan diri mereka melalui pakaian yang dikenakan. Tidak hanya sekadar mengikuti tren luar negeri, kini banyak brand lokal yang mengadaptasi streetwear dengan sentuhan budaya khas Indonesia.

Pengamat fashion Ardi Wiranata menambahkan bahwa brand lokal semakin mendapat tempat di hati anak muda karena menawarkan sesuatu yang berbeda dan memiliki makna lebih dalam setiap koleksinya.

“Streetwear bukan sekadar pakaian, tapi cara untuk mengekspresikan identitas. Brand lokal mengisi celah ini dengan sangat baik, terutama dengan pendekatan yang dekat dengan komunitasnya,” ujarnya, dikutip Rabu (19/2/2025).