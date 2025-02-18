Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jeans Kendrick Lamar di Super Bowl Viral, Dibanderol Rp19 Juta Langsung Ludes Terjual

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:18 WIB
Jeans Kendrick Lamar di Super Bowl Viral, Dibanderol Rp19 Juta Langsung Ludes Terjual
Jeans Kendrick Lamar di Super Bowl Viral, Dibanderol Rp19 Juta Langsung Ludes Terjual, (Foto: Reuters)
A
A
A

Kendrick Lamar ternyata bukan hanya bikin heboh karena penampilannya di Super Bowl 2025, 9 Februari 2025 lalu. Dia ternyata juga sukses menciptakan tren fashion baru, setelah rapper 37 tahun itu tampil dengan flared jeans dari Celine dalam halftime show.

Melansir dari NY Post, celana jeans dengan potongan melebar di bagian bawahnya itu menjadi incaran hingga ludes terjual karena viral usai dikenakan Kendrick Lamar.

Dibanderol dengan harga Rp19 juta, jeanns yang dikenakan Kendrick untuk momen bersejarah itu bergaya "Marco", dengan denim dark union wash.

Uniknya, Kendrick mengenakan ukuran 29 untuk wanita. Tapi tetap terlihat muat saat dikenakannya yang biasanya memakai ukuran 29.

Bahkan, jeans dengan model flare ini laris di kalangan kelas atas. Selebritas papan agas seperti Meghan Markle, Bella Hadid, Sydney Sweeney, dan Pharrell Williams, baru-baru ini terlihat mengenakan celana jenis ini. 

Mereka yang mengenakan celana flare cenderung menyukai gaya retro, yang pertama kali populer pada tahun 1960-an dan 70-an dan kembali populer pada awal tahun 2000-an.

Pecinta fashion pun banyak yang datang ke outlet untuk mencoba mengenakan celana flare selama seminggu terakhir meski harganya terbilang cukup tinggi.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/194/3087985/lisa_fitria-jHkh_large.jpg
Lisa Fitria Ungkap Tren Modest Fashion 2025: Beralih ke Slow Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/205/3163675//kendrick_lamar-1Pd3_large.JPG
Kendrick Lamar dan Kritik Sosial dalam Lirik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement