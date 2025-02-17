Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |05:36 WIB
Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme
Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme
A
A
A

Sebuah video yang diduga memperlihatkan sekelompok ASN di Kutai Timur menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Instagram @rumpi_gosip ini memperlihatkan sejumlah pegawai menggelar pesta di dalam kantor. 

Dalam video tersebut, mereka tampak berjoget di atas meja bahkan ada yang melakukan aksi nyawer atau memberikan uang kepada rekan-rekannya yang sedang berjoget.

Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme
Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme

Kejadian ini pun menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang mempertanyakan etika dan profesionalisme para pegawai yang terlibat. 

“Sebenernya sih nggak masalah kalau mereka mau bersenang-senang, cuma sayangnya terekam aja. Tapi pas banget yang bersyar'i di atas meja, jadi kurang pantas aja sih,” tulis @ani***

Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme
Viral ASN Joget di Kantor, Netizen Pertanyakan Etika dan Profesionalisme

Namun, tak sedikit pula yang menganggap kejadian ini tidak perlu diperbesar.

“Mungkin ini hanya momen hiburan di kantor. ASN juga manusia, butuh hiburan sesekali,” tulis @apr*** yang mencoba meredam perdebatan. 

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai video ini maupun latar belakang kejadian tersebut. Meski begitu, peristiwa ini telah memicu perdebatan di media sosial mengenai etika dan kedisiplinan di lingkungan kerja, terutama bagi pegawai yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
