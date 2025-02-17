Sosok Mantan Suami Ida Iasha, Artis Lawas yang Disebut Menikahi Tommy Soeharto

Sosok mantan suami Ida Iasha belakangan banyak dicari tahu oleh netizen. Hal ini lantaran artis era 80-an tersebut diduga telah menikah dengan Tommy Soeharto.

Kabar ini mencuat setelah Sandy Harun, yang pernah dikabarkan sebagai istri siri Tommy, membagikan momen ulang tahun anaknya, Putri Modiyanti, melalui akun TikTok pribadinya, @reginaharun28.

Dalam unggahan tersebut, Ida Iasha terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun Putri Modiyanti yang digelar secara sederhana. Tommy Soeharto juga tampak dalam acara itu, mengenakan kemeja coklat saat menerima potongan tumpeng pertama dari sang putri.

Ida Iasha sendiri tampil cantik dengan mengenakan pashmina yang menutupi kepalanya. Kehadirannya dalam momen spesial tersebut menunjukkan kedekatannya dengan keluarga Sandy dan Tommy.

"Selamat ulang tahun Modi sayang," tulis Sandy dikutip dari TikTok @reginaharun28.

Lantas, siapa sosok dari mantan suami Ida Iasha yang belakangan membuat publik penasaran? Berikut akan diulas Okezone, dari berbagai sumber, Senin (17/2/2025).

Ida Iasha diketahui telah berstatus janda sejak tahun 2011. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya sudah lama bercerai dari Eddy Syahputra yang kini telah menjadi mantan suaminya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tommy Soeharto maupun Ida Iasha mengenai kabar pernikahan mereka.

Kabar dan informasi lengkap mengenai Eddy Syahputra yang kini telah menjadi mantan suaminya juga tak banyak diketahui dan tidak ditemukan di platform manapun.

Ida Iasha diketahui sempat menikah dengan Eddy Syahputra pada 11 Mei 1983 silam. Pernikahan ini membuat Ida menjadi Mualaf dan memeluk agama Islam. Ia juga mengubah namanya menjadi Ida Aisyah Syahputra.

Pernikahan Ida Iasha dan Eddy ini pun menjadi saksi perjalanan karier Ida di dunia hiburan. Pernikahan mereka juga dikaruniai empat orang anak.