HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Kim Sae Ron, Aktris Korea Selatan yang Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:18 WIB
5 Fakta Kim Sae Ron, Aktris Korea Selatan yang Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya
Fakta Kim Sae Ron, Aktris Korea Selatan yang Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya, (Foto: Gold Medalist)
A
A
A

Kematian Kim Sae Ron menyisakan duka mendalam untuk industri hiburan Korea. Aktris cantik ini ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Minggu (16/2/2025).

Aktris cantik itu ditemukan oleh seorang teman yang berencana untuk menemuinya.

Teman Kim menemukan jasadnya di rumahnya dan menelepon polisi sekira pukul 4.50 sore hari Minggu. Beredar dugaan Kim Sae Ron meninggal dunia akibat mengakhiri hidupnya.

Sosok Kim Sae Ron sendiri merupakan bintang Korea Selatan yang kerap membintang sejumlah drama. Lahir pada tahun 2000, Kim memulai debutnya sebagai aktris pada tahun 2009. 

1. Debut di Dunia Akting Sejak Anak-anak

Kim Sae Ron merupakan salah satu aktris yang dikenal di dunia hiburan Korea. Ia debut akting pertama kali saat membintangi film bertajuk A Brand New Life saat usianya masih 9 tahun.

Sejak kecil, Kim Sae Ron telah gemar berakting bahkan terjun di dunia hiburan sejak kanak-kanak. Ini menandakan kecintaan Kim  Sae Ron akan dunia hiburan.


2. Membintangi 15 Drama Korea

Telah terjun ke dunia hiburan sejak belia, Kim Sae Ron telha membintangi sederet drama Korea. Wanita cantik ini diketahui sudah membintangi 15 judul drama.

Beberapa di antaranya seperti Secret Healer, I Miss You hingga Nobody Knows. Terakhir, ada drama Korea Bloodhounds yang dirilis pada tahun 2023. Di drama ini, Kim Sae Ron juga beradu akting dengan aktor Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi. Drama tersebut juga menjadi karya terakhirnya.


3. Memutuskan Ganti Nama

Kim Sae Ron juga memutuskan mengganti namanya menjadi Kim Ah Im beberapa waktu lalu. Keputusan itu dilakukan lantaran Kim Sae Ron ini memulai kehidupan barunya. Ia juga diketahui sempat berencana membuka cafe setelah memutuskan berganti nama.

 

Halaman:
1 2
      
