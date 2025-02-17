Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Hujan Jelly Bikin Geger Warga Gorontalo, BMKG Ungkap 3 Kemungkinan Penyebabnya

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:36 WIB
Viral Hujan Jelly Bikin Geger Warga Gorontalo, BMKG Ungkap 3 Kemungkinan Penyebabnya
Viral hujan jelly hebohkan warga. (Foto: Ist/Warga)
A
A
A

Ramai di media sosial mengenai fenomena hujan jelly yang terjadi di Desa Leyao Kecamatan Tomilito Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena hujan jelly yang terjadi pada Sabtu malam, 15 Desember 2025, sekitar pukul 20.00 WITA, menjadi viral setelah beberapa warga merekam dan membagikan momen tersebut di media sosial.

Awalnya hujan turun deras seperti biasa, namun yang tampak di pekarangan rumah dan jalan bukanlah air hujan, melainkan gumpalan lembut transparan yang menyerupai jelly. Banyak warga yang penasaran dan tertarik untuk menyentuh jelly tersebut. Namun, sebagian warga memilih untuk menghindarinya, khawatir akan dampak yang belum diketahui. 

Prakirawan Stasiun Meteorologi (Stamet) Djalaluddin Gorontalo, Naufal Pramudya Irawan mengungkap beberapa kemungkinan di balik fenomena hujan jelly yang menghebohkan warga. Salah satunya adalah fenomena biologis, di mana hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton bisa terbawa ke atmosfer akibat badai atau angin kencang. Partikel gelatin dari organisme ini kemudian turun ke permukaan tanah bersama hujan.

Kemungkinan lain yang dapat menjelaskan fenomena hujan jelly adalah faktor meteorologi. Angin yang berkecepatan tinggi berpotensi mengangkat material dari permukaan laut atau perairan, yang kemudian terbawa ke atmosfer dan jatuh kembali sebagai hujan saat kondisi mendukung.

Selain itu, ada pula dugaan bahwa fenomena ini berkaitan dengan polusi atau limbah. Dalam beberapa kasus, hujan jelly dikaitkan dengan pencemaran industri atau limbah air yang menghasilkan material menyerupai jelly. Meskipun jarang terjadi, namun kemungkinan ini lebih berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

"Beberapa proses bisa menjadi salah satu kemungkinan penyebabnya," kata Naufal di Gorontalo, dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

Meskipun BMKG telah mengungkap beberapa kemungkinan penyebabnya, Naufal menegaskan bahwa penelitian lebih mendalam tetap diperlukan untuk memastikan sumber pasti dari fenomena langka ini. Fenomena hujan jelly memang tergolong langka, namun perlu diketahui fenomena ini beberapa kali dilaporkan di berbagai belahan dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
