5 Potret Azizah Salsha Jadi Model Busana Muslim, Tampil Pangling dengan Hijab

Azizah Salsha sukses mencuri perhatian karena menjadi model dalam sebuah acara fashion show. Momen itu dibagikannya sendiri lewat postingan di akun Instagramnya.

Usut punya usut, Azizah Salsha digandeng menjadi salah satu muse di acara peragaan busana dari brand fashion milik artis Zaskia dan Shireen Sungkar.

Seperti apa penampilannya? berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @azizahsalsha_, Senin (17/2/2025).

1. Tampil pangling menggunakan hijab

Di momen tersebut, Azizah Salsha tampil pangling dalam balutan busana muslim lengkap dengan hijab yang menutupi kepalanya. Ia tampak mengenakan baju muslim bernuansa warna hitam putih yang dipenuhi dengan motif garis-garis.

2. Bawakan koleksi busana muslim edisi Ramadhan

Ternyata, Azizah mengenakan salah satu koleksi brand fashion untuk busana muslim khusus edisi Ramadhan 2025.

3. Melenggang bak model

Azizah juga sukses mencuri perhatian karena melenggang bak model profesional di atas runway bersama beberapa model lainnya. Ia tampak melempar ekspresi senyum manisnya ketika berjalan melewati para penonton.

4. Jadi pusat perhatian

Penampilan Azizah dengan balutan busana muslim dan hijabnya itu lantas sukses membuatnya menjadi pusat perhatian. Banyak mata yang tertuju padanya dan berusaha mengabadikan penampilannya saat sedang melenggang cantik di atas runway.