HOME WOMEN LIFE

Bestie Banget! Potret Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Langsung Jenguk Mahalini Usai Melahirkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:32 WIB
Bestie Banget! Potret Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Langsung Jenguk Mahalini Usai Melahirkan
Aaliyah dan Thariq jenguk Mahalini. (Foto: IG Rizky Febian)
A
A
A

Pasangan Mahalini Raharja dan Rizky Febian tengah berbahagia. Mereka baru saja dikaruniai putri pertama pada 15 Februari 2025. Kebahagiaan mereka pun menular kepada sahabat Mahalini, Aaliyah Massaid yang juga tengah menantikan kehadiran buah hatinya. 

Aaliyah pun langsung meluapkan kebahagiaannya dengan membagikan ulang potret momen Mahalini melahirkan dengan mengucapkan selamat.

"AAAA ada member baruuu, welcome to the world Selina. Selamat yah seng-sengkuu @mahaliniraharia @rizkyfbian," bunyi keterangan unggahan @aaliyah.massaid, dikutip Senin (17/2/2025).

Aaliyah dan suaminya, Thariq Halilintar pun langsung menjenguk Mahalini yang masih berada di rumah sakit untuk pemulihan pasca melahirkan. Aaliyah membagikan potret saat bersama Thariq, Mahalini dan Rizky Febian serta bayi cantik yang baru lahir.

Rizky Febian beri doa menyentuh untuk anak Mahalini. (Foto: Instagram)

Aaliyah tampak merangkul lengan Mahalini yang terlihat sudah dalam kondisi yang baik pasca melahirkan. Aaliyah pun memuji paras cantik putri pertama Mahalini dan Rizky Febian yang disapa Selina itu.

Halaman:
1 2
      
