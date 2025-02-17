Berita Terpopuler: Video Sandra Dewi Ungkap Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya hingga Nama Panggilan Anak Rizky Febian-Mahalini

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan perkara terpidana Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Hakim memperberat hukuman suami artis Sandra Dewi itu yang semula 6 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Seiring dengan putusan itu, beredar pula video Sandra Dewi yang mengungkapkan tentang prinsip hidupnya terkait harta yang dia miliki saat ini.

Ucapan Sandra Dewi itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Minggu 16 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Video Lawas Sandra Dewi

Dalam video yang beredar, Sandra Dewi mengungkapkan bahwa dirinya tidak masalah jika semua harta yang dimilikinya diambil oleh Tuhan.

“Tuhan, ambil saja semuanya yang kita punya,” kata Sandra Dewi di salah satu podcast.