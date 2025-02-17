Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Video Sandra Dewi Ungkap Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya hingga Nama Panggilan Anak Rizky Febian-Mahalini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |08:24 WIB
Berita Terpopuler: Video Sandra Dewi Ungkap Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya hingga Nama Panggilan Anak Rizky Febian-Mahalini
Sandra Dewi. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan perkara terpidana Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Hakim memperberat hukuman suami artis Sandra Dewi itu yang semula 6 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Seiring dengan putusan itu, beredar pula video Sandra Dewi yang mengungkapkan tentang prinsip hidupnya terkait harta yang dia miliki saat ini.

Ucapan Sandra Dewi itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Minggu 16 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Video Lawas Sandra Dewi

Dalam video yang beredar, Sandra Dewi mengungkapkan bahwa dirinya tidak masalah jika semua harta yang dimilikinya diambil oleh Tuhan.

“Tuhan, ambil saja semuanya yang kita punya,” kata Sandra Dewi di salah satu podcast. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184871//yasika-kLRZ_large.jpg
Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783//viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739//viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement