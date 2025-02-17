Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:36 WIB
5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize
Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize, (Foto: Instagram @jovitakaren)
A
A
A

Jovita Karen adalah salah seorang aktris Indonesia yang namanya sudah cukup terkenal. Wajah Jovita Karen telah menghiasi berbagai judul sinetron dan FTV.

Selain itu, Jovita juga terkenal usai menjadi model dan membintangi beberapa video klip musik. Tak heran, Jovita Karen kini menjelma menjadi sosok publik figure yang juga kerap jadi role model kaum hawa dalam hal berpenampilan. 

Nah, berikut beberapa ide OOTD hangout ala Jovita Karen, melansir dari akun Instagramnya, @jovitakaren, Senin (17/2/2025).

1. Full black

5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize
5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize

Bagi kamu pemilik tubuh curvy, bisa mengenakan outfit serba hitam seperti yang dikenakan Jovita dalam potret berikut ini agar terlihat lebih slim dan edgy sekaligus. Kamu bisa memadukan mini dress dengan outer berwarna senada.


2. Kemeja pendek

5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize
5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize

Atasan kemeja pendek bermotif juga bisa memberikan sentuhan modis jika kamu padukan dengan dalaman tanktop dan celana berwarna seperti yang dikenakan Jovita dalam potret berikut. 


3. Dress floral

5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize
5 Ide OOTD Hangout ala Jovita Karen, Full Black hingga Cardigan oversize

Dress alias gaun floral berikut juga bisa menjadi ide outfit nan manis untuk kamu yang ingin hangout cantik bersama pasangan. Selain terlihat lebih santai, outfit gaun mini motif floral tersebut juga bisa memberikan sentuhan feminin pada penampilanmu. 

 

Halaman:
1 2
      
