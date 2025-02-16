Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Fakta Juicy Luicy, Band Naik Daun yang Lirik Lagunya Bikin Anak Muda Bergalau Ria

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |05:12 WIB
Profil dan Fakta Juicy Luicy, Band Naik Daun yang Lirik Lagunya Bikin Anak Muda Bergalau Ria
Profil dan fakta-fakta Juicy Luicy. (Foto: IG Juicy Luicy)
Profil Juicy Luicy banyak dicari masyarakat. Band yang sedang naik daun ini memang kerap menelurkan karya-karya hits. Bukan hanya musiknya yang easy listening, lirik-liriknya juga unik dan relate dengan masalah perasaan generasi muda. 

Berikut profil dan fakta-fakta Juicy Luicy, dirangkum dari berbagai sumber, Senin (17/2/2025).

1. Awal Terbentuk

Jalur independen awalnya dipilih dua pemuda asal Bandung, Denis Ligia dan Julian Kaisar yang mahir memainkan musik pop dan jazz. Setelah merekrut Bisma Karizma, Juicy Luicy resemi tersebuk pada 4 April 2010. Lalu anggota mereka bertambah dengan hadirnya Yanuar Ilmawan dan Dwi Nugroho.

Setelah Bisma keluar dan bergabung dengan Smash, Denis menambahkan empat personel baru yakni Zam Zam YM, Bina Bagja, Gelvi Gelvian, dan Gilang Kurniawan. Mereka lalu mulai memproduksi album independen. Namun beberapa waktu setelah meluncurkan album independen perdana, “Dansa Malam”, Yanuar memutuskan keluar dari grup band ini.

Adapun anggota inti Juicy Luicy hingga saat ini adalah Julian Kaisar (Vokalis utama), Denis Ligia (Gitaris), Zam Zam Y.M (Peniup saksofon), Gilang Kurniawan (Pemain trombon), dan Dwi Nugroho (Penabuh drum).

Juicy Luicy

Gaung Juicy Luicy makin terdengar setelah bergabung dengan label mayor pada 2015. Lagu mereka berjudul “Tanpa Tergesa” yang dirilis pada 28 Februari 2018 begitu booming di kalangan anak muda. Lagu ini berhasil masuk 10 besar tangga lagu mingguan Billboard Indonesia Top 100 .

2. Band Pertama Raih 100 Juta Streaming

Prestasi demi prestasi terus diraih Juicy Luicy. Pada 2022, band ini berhasil menjadi band Indonesia pertama yang mencapai 100 juta pemutaran di Spotify dengan lagu Lantas yang dirilis pada 2020.

Juicy Luicy dan Adrian Khalif

3. Terus Telurkan Karya Hits

Di tahun 2022, Juicy Luicy merilis 2 single baru yakni "Sayangnya" dan "Tampar". Di tahun tersebut, Juicy Luicy juga merilis single yang berjudul "Sialan" dengan berduet dengan Adrian Khalif, lalu merilis kembali single duet bersama Mawar de Jongh dengan judul "Tak di Tanganku".

Pada paruh kedua 2023, Juicy Luicy merilis single dengan judul "Asing", kemudian disusul dengan single "HAHAHA" yang rilis pada awal tahun 2024.

 

