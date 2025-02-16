Viral Momen Dul Jaelani Diminta Foto Warga, Ekspresi Kebelet Jadi Sorotan

Salah satu risiko menjadi seorang publik figur, selalu dikerumuni dan diikuti oleh para penggemar kapanpun, di manapun sedang berada.

Bahkan, saat menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari sekalipun. Hal tersebut dialami oleh hampir sebagian besar artis di Tanah Air.

Tidak terkecuali seperti yang dialami oleh Dul Jaelani baru-baru ini. Video yang menampilkan momen ketika dirinya dikerumuni warga dan dimintai foto viral di media sosial.

Viral Momen Dul Jaelani Diminta Foto Warga, Ekspresi Kebelet Jadi Sorotan

Salah satunya diunggah di akun Instagram @rumpi_gosip. Namun, dalam video tersebut, ekspresi kocak Dul Jaelani saat meladeni permintaan foto dari para warga sukses menjadi sorotan.

Pasalnya, dalam video tersebut, Dul yang tampaknya sedang berjalan menuju ke toilet dihadang oleh beberapa warga yang ingin meminta foto dengannya.

Dul yang saat itu mengenakan kaos coklat itu lantas mau tak mau berhenti meladeni mereka. Namun, ekspresi Dul justru sukses membuat netizen terhibur.

“POV lu kebelet pipis tapi lu artis,” tulis keterangan video tersebut.

Banyak yang menyebut, ekspresi Dul Jaelani diduga tampak seperti menahan buang air besar. Ekspresinya tampak kontras dengan ekspresi beberapa warga yang tampak begitu senang bisa berselfie bersama dengannya.