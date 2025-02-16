5 Zodiak Pandai Menyembunyikan Perasaan, Apakah Kamu Salah Satunya?

Tidak semua orang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Beberapa orang lebih memilih untuk menyimpannya rapat–rapat, entah karena sifat alami, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, atau hanya sekadar ingin terlihat keren.

Dilansir dari Times of India, terdapat beberapa zodiak yang paling pandai untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Berikut lima zodiak yang pandai menyembunyikan perasaannya.

1. Pisces (19 Febuari–20 Maret)

Pisces merupakan zodiak yang memiliki empati serta perhatian terhadap orang lain bahkan mereka cenderung untuk mengorbankan diri untuk orang lain. Namun, di balik kelembutan yang dimiliki seorang Pisces, mereka sering kali menahan perasaan yang mereka miliki hanya karena tidak ingin membebabani orang lain. Terkadang mereka takut orang lain akan salah paham, sehingga memilih untuk menyimpan semuanya di dalam hati.



2. Sagitarius (22 November–21 Desember)

Sagitarius merupakan zodiak yang berjiwa petualang. Mereka lebih suka menikmati hidup, daripada harus terjebak dalam drama emosional. Sagitairus cenderung kesulitan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, karena mereka sendiri bingung dengan apa yang mereka rasakan. Ia tidak ingin terlihat lemah dengan mengatakan yang sebenanrnya, dan lebih memilih untuk bersenang–senang.



3. Aquarius (20 Januari–19 Febauri)

Aquarius merupakan zodiak yang cerdas dan independen, namun sangat sulit untuk ditebak. Mereka cenderung untuk menjaga jarak secara emosional. Jika Aqaurius sedang mengalami kesedihan, mereka lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan hal lain daripada membicarakan yang mereka rasakan. Mereka juga cenerung untuk menekan emosi agar tidak terlalu larut dalam perasaan.