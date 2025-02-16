5 Potret dan Fakta Menarik Kelahiran Anak Pertama Rizky Febian dan Mahalini, Dijuluki Little Star

5 Potret dan Fakta Menarik Kelahiran Anak Pertama Rizky Febian dan Mahalini, Dijuluki Little Star, (Foto: Instagram)

Pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini membawa kabar bahagia. Pasalnya, mereka baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Momen bahagia tersebut dibagikan Rizky Febian dan Mahalini lewat postingan di akun Instagram mereka masing-masing.

Berikut beberapa fakta menarik terkait momen lahiran Mahalini, dirangkum Okezone, Minggu (16/2/2025).

1. Nama anak

Berdasarkan unggahan di akun Instagram @mahaliniraharja dan @rizkyfbian, pasangan ini resmi mengumumkan nama putri pertama mereka.

Bayi perempuan yang baru lahir itu diberi nama Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, sebuah nama indah yang penuh makna.

"Bismillahirrahmanirrahim. Telah lahir buah hati kami, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian dengan selamat walafiat pada tanggal 15 Februari 2025,” tulis Rizky Febian dalam keterangan di Instagram, dikutip Okezone.com Minggu (16/2/2025).





2. Dijuluki little star

Dalam keterangan postingannya, Rizky juga mendoakan sang putri yang ia juluki sebagai “little star” itu agar menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada kedua orangtua.

“Selamat datang little star. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak, ya, nak. Mohon doanya semuanya," ujar Rizky.



3. Melahirkan di Jakarta

Momen bahagia persalinan Mahalini dibagikan Rizky Febian atau yang akrab disapa Iky itu melalui akun Instagram-nya, @rizkyfbian.

Pelantun Kesempurnaan Cinta itu memerlihatkan momen haru persalinan sang istri yang melahirkan anak pertama mereka. Mahalini diketahui melahirkan pada Sabtu (15/2/2025) di RSIA Bunda, Jakarta.