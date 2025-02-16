Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek

Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek

Kabar bahagia datang dari pasangan Mahalini dan Rizky Febian. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 15 Februari 2025 kemarin.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan Rizky Febian melalui Instagramnya. Dia membagikan potret saat dirinya mendampingi sang istri tercinta saat persalinan.

Melalui keterangan unggahannya, Rizky Febian juga mengumumkan nama yang diberikan untuk putrinya, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. Namun, putra sulung Sule itu belum memperlihatkan wajah putrinya.

Rizky Febian memang belum mengungkap arti nama indah yang diberikan untuk buah hatinya itu. Tapi, kakak iparnya, Nindy Pricilia telah membocorkan arti nama Selina, yang akan menjadi nama panggilan untuk keponakannya itu.

Ternyata Selina diambil dari nama kedua almarhum neneknya, ibunya Mahalini, Serini dan ibunda Rizky Febian, Lina. Hal ini dibocorkan Nindy melalui fitur broadcast di Instagramnya.