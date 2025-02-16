Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |14:57 WIB
Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek
Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek
A
A
A

Kabar bahagia datang dari pasangan Mahalini dan Rizky Febian. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 15 Februari 2025 kemarin.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan Rizky Febian melalui Instagramnya. Dia membagikan potret saat dirinya mendampingi sang istri tercinta saat persalinan. 

Melalui keterangan unggahannya, Rizky Febian juga mengumumkan nama yang diberikan untuk putrinya, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. Namun, putra sulung Sule itu belum memperlihatkan wajah putrinya. 

Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek
Terungkap Panggilan Selina, Anak Mahalini dan Rizky Febian yang Ternyata Gabungan Nama Sang Nenek

Rizky Febian memang belum mengungkap arti nama indah yang diberikan untuk buah hatinya itu. Tapi, kakak iparnya, Nindy Pricilia telah membocorkan arti nama Selina, yang akan menjadi nama panggilan untuk keponakannya itu.

Ternyata Selina diambil dari nama kedua almarhum neneknya, ibunya Mahalini, Serini dan ibunda Rizky Febian, Lina. Hal ini dibocorkan Nindy melalui fitur broadcast di Instagramnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement