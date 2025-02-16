Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |14:14 WIB
Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama
Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia datang dari pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini yang telah menyambut kelahiran anak pertama mereka. Mahalini melahirkan bayi cantik berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian pada Sabtu (15/2/2025) di RSIA Bunda, Jakarta.

Kabar bahagia itu dibagikan Iky, akrab ia disapa di akun Instagram-nya, @rizkyfbian. Pelantun Kesempurnaan Cinta itu memerlihatkan momen haru persalinan sang istri yang melahirkan anak pertama mereka.

Resmi menjadi seorang ayah, Rizky Febian pun terlihat siaga dan selalu berada di sisi Mahalini. Putra sulung komedian Sule itu nampak setia mendampingi sang istri dan begitu mengharukan.

Penasaran, seperti apa potrer Rizky Febian di persalinan pertama Mahalini yang langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari para netizen? Berikut potretnya dari akun Instagram, @rizkyfbian, Minggu (16/2/2025).


1. Senyum Haru Sambut Anak Pertama

Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama
Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama

Momen mengharukan saat Rizky Febian menemani persalinan Mahalini begitu terasa. Iky terlihat tersenyum di balik masker wajah saat mendampingi Mahalini melahirkan putri mereka.

Nampak Mahalini juga mendekap putri pertamanya yang telah lahir ke dunia. Senyuman haru itu begitu terasa dengan kehadiran bayi kecil di tengah keluarga bahagia mereka.


2. Setia di Samping Istri

Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama
Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama

Iky begitu setia mendampingi Mahalini di proses persalinan. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, ia memberikan semangat dan juga ciuman hangat di kening sang istri.

Nampak Mahalini berjuang melahirkan anak pertamanya dengan sang suami tercinta. Kesetiaan dan kesigapan Rizky Febian ini pun membuat takjub para netizen.


3. Suasana Penuh Kebahagiaan

Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama
Resmi Jadi Ayah, 5 Potret Rizky Febian Temani Mahalini Melahirkan Anak Pertama

Di momen persalinan tersebut, suasana ruang bersalin itu terlihat dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Para tenaga medis yang membantu juga ikut berbahagia setelah melangsungkan persalinan Mahalini.

Nampak mereka berpose bersama dengan senyum bahagia yang terpancar dari wajah para dokter tersebut. Iky juga memamerkan senyum gembiranya yang kini resmi menjadi bapak.

 

Halaman:
1 2
      
