Selamat! Mahalini dan Rizky Febian Dikaruniai Anak Pertama

Selamat! Mahalini dan Rizky Febian Dikaruniai Anak Pertama

Kabar bahagia datang dari pasangan Mahalini dan Rizky Febian. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 15 Februari 2025 kemarin.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan Rizky Febian melalui Instagramnya. Dia membagikan potret saat dirinya mendampingi sang istri tercinta saat persalinan.

Melalui keterangan unggahannya, Rizky Febian juga mengumumkan nama yang diberikan untuk putrinya, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. Namun, putra sulung Sule itu belum memperlihatkan wajah putrinya.

"Bismillahirahmanirahim. Telah lahir buah hati kami "Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian" dengan selamat walafiat pada tanggal 15 februari 2025," bunyi keterangan unggahan @rizkyfbian, dikutip minggu (16/2/2025).

Rizky Febian pun menuliskan pesan cinta untuk putrinya yang baru lahir dengan menyelipkan doa dan harapan terbaik.

"Selamat datang little. Semoga kelak menjadi anak yg berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak ya nak," ungkapnya.

Menutup pesan dalam unggahan tersebut, Rizky Febian meminta didoakan yang terbaik untuk putrinya.

