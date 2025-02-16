Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:36 WIB
Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram
Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram, (Foto: Instagram)
A
A
A

Pasangan selebritis Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon masih jadi perbincangan usai menikah. Keduanya resmi melangsungkan pernikahan secara tertutup di Bali beberapa waktu lalu.

Momen bucin antara Angga dan Shenina pun terus belanjut dan banyak bikin netizen mengiri. Baru-baru ini, Angga juga terlihat makin menunjukan rasa cintanya pada sang istri. 

Usai resmi menikah, terlihat Angga hanya mengikuti akun Instagram Shenina di media sosialnya.

Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram
Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram

Menurut pantauan, Minggu (16/2/2025), bintang film Dua Garis Biru itu memiliki 11,4 juta followers di Instagram-nya. Namun, kini Angga hanya mengikuti akun Instagram @sheninacinnamon.

Hal serupa juga dilakukan oleh Shenina di Instagram-nya. Bintang film Penyalin Cahaya ini hanya mengikuti akun Instagram Angga dan menunjukan kebucinan mereka.

Momen manis Angga untuk sang istri tercinta juga terlihat dari postingan-postingan Instagram-nya. Nampak pria 24 tahun itu tak henti mengunggah momen mesra kebersamaan dirinya dengan Shenina.

Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram
Bucin Banget, Angga Yunanda Hanya Follow Shenina Cinnamon di Instagram

Sederet momen manis di pernikahan mereka juga bikin netizen meleleh. Hal ini menandakan sosok Angga yang begitu menyayangi dan bucin pada sang istri.

Momen Angga Yunanda hanya mengikuti akun Instagram sang istri tercinta juga menambah panjang deretan selebritis yang melakukan hal serupa.

Salah satunya yang sempat menjadi perbincangan ialah Vino G. Bastian. Aktor yang juga sahabat dekat Angga Yunanda ini hanya mengikuti akun Instagram sang istri, Marsha Timothy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
