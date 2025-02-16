Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |16:36 WIB
Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum
Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum
A
A
A

Ada-ada saja tingkah laku warga +62. Baru-baru ini, viral seorang wanita hamil yang tengah ngidam dan ingin diwujudkan permintaannya. Bukan makanan, wanita itu justru ngidam ingin ditilang oleh Polisi Lalu Lintas di jalan raya.

Momen kocak itu viral usai diunggah akun Instagram, @polres_subang. Seorang ibu hamil asal Pamanukan ini mulanya mengirimkan pesan WhatsApp ke polisi untuk ditilang di pinggir jalan.

“"Ngidamnya antimainstream!

Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum
Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum

Bukan es krim atau rujak, ibu hamil di Subang ini justru ingin ditilang polisi,” tulis akun tersebut dikutip Sabtu (15/2/2025).

Isi percakapan tersebut pun menunjukan ciri-ciri wanita hamil ini yang ingin ditilang polisi di jalanan. Mengetahui pesan tersebut, Kapolsek Pemanukan Udin Awaludin segera memerintahkan anggota Satlantas Pemanukan untuk stand by dan melancarkan rencana tersebut.

Demi memenuhi keinginannya, wanita hamil tersebut dan suami sengaja naik motor tanpa helm ke lokasi razia Operasi Keselamatan Lodaya 2025. Ia pun berhasil diberhentikan dan ditilang oleh Polantas tersebut. 

“Hasilnya? Tilang sukses, foto bareng polisi pun dapat,” tambah akun tersebut.

Wanita tersebut begitu girang usai berhasil ditilang polisi dan diberhentikan di pinggir jalan. Senyum sumringah pun terpancar dari wajah wanita hamil tersebut usai keinginan ngidamnya terpenuhi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ngidam Aneh Ngidam viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement