Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum

Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum

Ada-ada saja tingkah laku warga +62. Baru-baru ini, viral seorang wanita hamil yang tengah ngidam dan ingin diwujudkan permintaannya. Bukan makanan, wanita itu justru ngidam ingin ditilang oleh Polisi Lalu Lintas di jalan raya.

Momen kocak itu viral usai diunggah akun Instagram, @polres_subang. Seorang ibu hamil asal Pamanukan ini mulanya mengirimkan pesan WhatsApp ke polisi untuk ditilang di pinggir jalan.

“"Ngidamnya antimainstream!

Ngakak! Wanita Ngidam Ditilang Polisi di Jalan Raya, Endingnya Full Senyum

Bukan es krim atau rujak, ibu hamil di Subang ini justru ingin ditilang polisi,” tulis akun tersebut dikutip Sabtu (15/2/2025).

Isi percakapan tersebut pun menunjukan ciri-ciri wanita hamil ini yang ingin ditilang polisi di jalanan. Mengetahui pesan tersebut, Kapolsek Pemanukan Udin Awaludin segera memerintahkan anggota Satlantas Pemanukan untuk stand by dan melancarkan rencana tersebut.

Demi memenuhi keinginannya, wanita hamil tersebut dan suami sengaja naik motor tanpa helm ke lokasi razia Operasi Keselamatan Lodaya 2025. Ia pun berhasil diberhentikan dan ditilang oleh Polantas tersebut.

“Hasilnya? Tilang sukses, foto bareng polisi pun dapat,” tambah akun tersebut.

Wanita tersebut begitu girang usai berhasil ditilang polisi dan diberhentikan di pinggir jalan. Senyum sumringah pun terpancar dari wajah wanita hamil tersebut usai keinginan ngidamnya terpenuhi.