25 Kata Sindiran Buat Anak yang Lupa Orangtua

Deretan kata sindiran berikut ini cocok untuk anak yang lupa dengan orangtua mereka. Orangtua adalah sosok yang paling berarti dalam kehidupan kita karena telah memberikan kita cinta, pedoman, dan dukungan sepanjang hidup kita.

Terkadang semakin dewasa seorang anak, semakin mereka lupa akan orangtuanya. Agar mereka sadar akan kesalahannya, kata sindiran buat anak yang lupa orangtua ini mungkin bisa mengingatkan mereka.

Berikut adalah beragam kata sindiran buat anak yang lupa orang tua mereka, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (16/2/2025).

1. Kasih sayang ibu sepanjang masa, sedangkan kasih sayang anak sepanjang galah.

2. Tak akan pernah ada kebahagiaan yang diraih dengan meninggalkan orang tua.

3. Apakah sebegitu sulitnya memberi sedikit perhatian pada orang tua yang telah memberimu makan sejak kandungan hingga dilahirkan?

4. Jangan pernah melupakan orang tua, karena merekalah alasan kenapa dan siapa kamu saat ini.

5. Buruk sekali seorang anak yang rela meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan melarat sedangkan dirinya berada dalam kemakmuran.

6. Melupakan sesuatu hal masih manusiawi, tetapi melupakan orang tua adalah sifat yang lebih buruk daripada sifat hewan.

7. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kamu raih dengan meninggalkan kedua orang tuamu.

8. Mencintai dan dicintai, hanya itulah yang diharapkan oleh orang tua pada anaknya.

9. Seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, tidak akan memiliki rasa hormat kepada siapa pun.

10. Tidak memaafkan orang tua karena kesalahannya sekali. Padahal, kesalahannya berkali-kali dimaafkan oleh orang tua.

11. Ingatlah, jalanmu penuh dengan jejak orang tua.

12. Apakah setega itu, meninggalkan orang tua yang telah memberikan semua yang dimilikinya untukmu dan menua tanpa memiliki apa-apa?

13. Allah tidak akan segan-segan memberi manusia azab sewaktu di dunia jika telah menyakiti orang tuanya.

14. Terus-terusan mengingat kesalahan orang tua, tetapi lupa kesalahan apa saja yang telah dibuatnya pada orang tua.

15. Katanya orang intelektual, mencium kedua tangan orang tua saja malas.