HOME WOMEN LIFE

Website Kalkulator Jadian, Mudah Tanpa Install Aplikasi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |13:36 WIB
Website Kalkulator Jadian, Mudah Tanpa Install Aplikasi!
Website Kalkulator Jadian, Mudah Tanpa Install Aplikasi!, (Foto: Freepik)
Website kalkulator jadian berikut ini bisa digunakan untuk menghitung berapa lama kamu sudah jadian dengan pasangamu.

Website kalkulator jadian ini bisa diakses dengan mudah tanpa perlu Install Aplikasi. Nah, berikut website kalkulator jadian, dan cara menggunakannya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (16/2/2025).

Kamu bisa menggunakan website kalkulator jadian di KalkulatorDigital.com tanpa perlu melakukan Install aplikasi yang akan memakan memori dan space smartphone.

Cukup buka peramban atau browser kesayangan kamu (Google Chrome, Opera, Safari, Mozila Firefox) baik itu di smartphone maupun di komputer, lalu cari fitur Kalkulator Jadian.

Kamu tinggal memasukkan nama kamu dan pasangan lalu pilih tanggal berapa kamu jadian, tool akan menampilkan hasil perhitungan secara otomatis dan lengkap mulai dari tahun, bulan, hari, menit hingga detik.

Cara Hitung Lama Jadian

Untuk menggunakan tool Kalkulator hari jadian, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Buka Kalkulator Jadian
Masukkan Nama Kamu, Nama Pasangan dan Tanggal Jadian pada kolom yang tersedia.

2. Klik tombol Hitung
Informasi dan Statistik tentang kamu dan pasangan serta detail waktu jadian akan ditampilkan pada bagian bawah.

Keunggulan Kalkulator Hari Jadian

 

