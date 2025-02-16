Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Kena Semprot Chef Juna, Ada Apa?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |12:27 WIB
Chef Juna mengalami insiden ‘apes’ saat menjadi juri di ajang MasterChef Indonesia Season 12 yang memasuki episode ketiga pada Sabtu (15/2/2025) kemarin.

Pasalnya, saat sedang menghampiri salah satu peserta di momen challange bootcamp, Chef Juna harus kecipratan minyak goreng panas. 

Momen tersebut bermula saat Chef Juna menghampiri beberapa peserta yang sedang memasak untuk melakukan tantangan memasak bahan makanan protein. 

Salah satu peserta, Aqilah, tampak serius memasak Ikan Kakap. Chef Juna lantas menghampirinya dan berniat bertanya. 

“Kamu juga kakap? Sama?” tanya Chef Juna ke Aqilah. 

Saat mendekat, Chef Juna justru malah kecipratan minyak goreng panas saat peserta berusia 22 tahun itu sedang membalik ikan Kakap yang digorengnya. 

“Iya chef. Duh maaf chef,” ujar Aqilah yang langsung meminta maaf kepada Chef Juna karena cipratan minyak goreng masakannya mengenai chef asal Manado tersebut. 

“Yah Chef kena minyak panas ya. Makanya jauh-jauh chef, jangan deket-deket aku,” lanjut Aqilah. 

Seperti biasa, respon dan ekspresi Chef Juna lantas mendadak dingin dan terlihat marah. Dia juga tampak melontarkan komentar sinis.

“Kamu punya masalah sama saya?” kata Chef Juna.

Sebagai informasi, memasuki episode ketiga pada 15 Februari 2025, para kontestan menghadapi tantangan Bootcamp yang menguji keterampilan dasar mereka, seperti teknik memotong (knife skills) dan kemampuan memasak di bawah tekanan. 

 

