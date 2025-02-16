Hadirkan Memori Masa Kecil, Berbuka Puasa dengan Menu Jajanan SD Bisa Jadi Pilihan

Hadirkan Memori Masa Kecil, Berbuka Puasa dengan Menu Jajanan SD Bisa Jadi Pilihan

Berbuka puasa merupakan momen yang paling dinantikan setelah berpuasa seharian. Saat adzan maghrib berkumandang, orang–orang bergegas untuk menyantap hidangan pembuka puasa. Tak hanya kurma dan air putih, jajanan masa kecil juga kerap menjadi favorit untuk berbuka.

Salah satunya seperti sajian yang diusung Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta. Kali ini, menghadirkan beragam makanan dengan salah satunya jajanan yang sering ditemukan saat berada di sekolah dasar (SD)

Hal ini dilakukan untuk membawa kembali kenangan di masa lalu. Bernostalgia dengan cita rasa yang pernah hadir, serta memberikan pengalaman berbuka yang berbeda dari biasanya.

“Kita bernostalgia sedikit dengan berbagai jajanan SD,” ucap Chef Joko, selaku Chef Eksekutif Hotel Harris.

Saat berbuka puasa, banyak orang yang lebih memilih makanan ringan atau gorengan sebagai hindangan pembuka sebelum makan berat. Selain gorengan, jajanan SD seperti cireng, cimol, cilok, sempol ayam, seblak, telur dan bihun gulung menjadi makanan yang banyak dicari untuk berbuka puasa