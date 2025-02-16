Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Maudy Ayunda Hobi Liburan, Bagikan Tips agar Baju Linen Tidak Mudah Kusut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:31 WIB
Maudy Ayunda Hobi Liburan, Bagikan Tips agar Baju Linen Tidak Mudah Kusut
Maudy Ayunda hobi liburan, bagikan tips agar baju linen tidak mudah kusut. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
JAKARTA – Maudy Ayunda selalu meluangkan waktu untuk liburan di tengah kesibukannya. Saat bepergian, dia pun mempersiapkan busana yang sesuai agar tetap nyaman dan stylish selama perjalanan.

Salah satu pilihan favoritnya adalah pakaian berbahan linen. Tak hanya Maudy, banyak orang menyukai linen karena teksturnya yang nyaman, sejuk, dan cocok dikenakan saat liburan. Namun di balik kelebihannya, bahan ini juga memiliki kelemahan, yaitu mudah berkerut dan kusut saat disimpan dalam koper atau tas.

Kondisi ini sering menjadi tantangan bagi para traveler yang ingin tetap tampil rapi selama perjalanan. Oleh karena itu, banyak orang mencari cara agar pakaian linen tetap terlihat licin dan bebas kusut meski telah dilipat dan dibawa dalam perjalanan jauh.

Maudy Ayunda bagikan tips agar baju linen tetap rapi saat liburan. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
Maudy Ayunda bagikan tips baju linen tetap rapi saat liburan. (Foto: Annastasya/Okezone)

Maudy Ayunda memiliki trik jitu untuk mengatasi masalah ini. Dengan beberapa langkah sederhana, Anda bisa menjaga busana linen tetap rapi dan siap dikenakan kapan saja.

Yuk, simak tipsnya ala Maudy Ayunda, dirangkum Okezone.com di acara Uniqlo Indonesia, ditulis Minggu (16/2/2025).

1. Simpan dalam koper yang tidak terlalu penuh

Tips pertama untuk menjaga pakaian linen tetap rapi dengan menyimpannya dalam koper yang cukup lengang. Memberikan ruang lebih di dalam koper dapat membantu mencegah tekanan berlebih yang bisa menyebabkan pakaian mudah kusut.

Jika memungkinkan, gunakan koper berukuran lebih besar agar pakaian tidak tertumpuk terlalu padat. Dengan begitu, busana linen memiliki cukup ruang untuk tetap rapi dan minim kerutan.

Namun jika hanya membawa satu koper, pastikan Anda menata pakaian dengan rapi dan tidak memasukkannya terlalu penuh. Penyusunan yang baik akan membantu menjaga bentuk pakaian dan mengurangi risiko kusut.

Selain itu, Anda bisa menggulung pakaian linen alih-alih melipatnya. Teknik ini dapat membantu mengurangi lipatan tajam yang bisa menyebabkan kusut, sekaligus menghemat ruang di dalam koper.

 

