Yuks Nostalgia Petualangan Bareng Taro via Koleksi Merchandise Eksklusif

Taro menjadi camilan yang sudah menemani lintas generasi selama 40 tahun. Sudah lama dikenal sebagai camilan dengan kemasan yang identik dengan petualangan, kini Taro kembali mengajak penikmatnya untuk kembali berpetualang lewat merchandise ekslusif bersamana Ageless Galaxy (AGLXY).

Taro dan AGLXY merilis merchandise eksklusif yang menggabungkan unsur nostalgia, gaya hidup, dan petualangan.

Setiap produk yang dirilis, selalu memadukan unsur petualangan dan storytelling yang menjadi identitas dari Taro dan AGLXY sehingga konsumen akan dibuat bernostalgia dalam setiap produk yang dimiliki.

Farry Ongkowidjaja selaku Perwakilan FKS Group menjelaskan bahwa kolaborasi ini sebagai langkah awal Taro semakin dekat dengan masyarakat karena menghadirkan produk yang relevan sebagai bagian dari lifestyle masa kini.

"Taro sebagai salah satu brand yang cukup legendaris, brand yng sangat dikenal oleh masyarakat luas, ingin bisa mengangkat lebih lagi untuk next level, kolaborasi ini salah satu cara kami untuk meningkatkan Taro yang bukan hanya dikenal sebagai makanan tapi juga gaya hidup yang relevan," ujar Farry dalam konferensi pers di Ageless Galaxy, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2025).