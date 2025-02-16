Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Semarakan Valentine, ISAGO Luncurkan Koleksi Heart Solitaire dan Engravable Bracelet

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |11:23 WIB
Semarakan Valentine, ISAGO Luncurkan Koleksi Heart Solitaire dan Engravable Bracelet
Semarakan Valentine, ISAGO Luncurkan Koleksi Heart Solitaire dan Engravable Bracelet
A
A
A

ISAGO Jewels terus berinovasi dalam memperkenalan koleksi terbarunya, termasuk dalam memeriahkan hari valentine. Mengusung konsep kemewahan, ISAGO Jewels memperkenalkan koleksi Heart Solitaire Collection dan Engravable Bracelet.

Peluncuran Heart Solitaire Collection ini menandai koleksi bulan kasih sayang yang jatuh pada bulan Februari 2025. Series ini terdiri dari perhiasan berupa cincin, kalung dan anting. Terbuat dari berlian Lab Grown dengan bentuk hati dan 14k Recycled Gold koleksi ini juga tersedia dalam tiga warna yaitu Yellow Gold, White Gold dan Rose Gold.

Selain itu, Heart Solitaire Collection juga memiliki beberapa ukuran sesuai dengan berat dari berlian yang digunakan mulai dari 0,25 carat sampai 1,35 carat.

“Kami ingin setiap orang memiliki kesempatan untuk merayakan cinta mereka dengan cara yang elegan sekaligus tetap memperhatikan nilai keberlanjutan,” ujar Valencia Tanoesoedibjo, Co-CEO ISAGO saat di interview mengenai peluncuran koleksi terbaru dari ISAGO Jewels tersebut.

Sementara itu, Engravable Bracelet merupakan perhiasan berupa gelang yang dirancang sebagai perhiasan yang dapat disesuaikan dengan kepribadian dan cerita setiap pemakainya. Gelang ini dapat dipersonalisasi melalui pilihan ukiran yang beragam seperti huruf, simbol zodiak, emotikon, dan berbagai pilihan font.

Koleksi ini diluncurkan pada 16 Februari 2025 sebagai pelengkap dari koleksi baru ISAGO Jewels dan tersedia dalam tiga warna yaitu Yellow Gold, White Gold dan Rose Gold.

ISAGO sendiri juga berusaha memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan koleksi perhiasan mereka. Heart Solitaire dan Engravable Bracelet Collection sudah dapat konsumen dapatkan secara online melalui situs resmi ISAGO Jewels dan marketplace yaitu Tokopedia, Shopee dan TikTok Shop. Selain itu ISAGO Jewels juga dapat diakses secara langsung dengan mengunjungi toko perhiasan mereka yang berada di Central Department Store Grand Indonesia dan Sarinah.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/194/3122889/mengenal_247_permanent_bracelet_produk_teranyar_isago_jewels_yang_rilis_di_flagship_store_kokas-7evS_large.jpg
Mengenal 24/7 Permanent Bracelet, Produk Teranyar ISAGO Jewels yang Rilis di Flagship Store Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122858/nagita_slavina_sebut_isago_merek_perhiasan_paling_tepat_untuk_anak_muda-4Pv0_large.jpg
Nagita Slavina Sebut ISAGO Merek Perhiasan Paling Tepat untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122855/nagita_slavina_antusias_sambangi_isago_flagship_store_di_mall_kokas-0YjD_large.jpg
Nagita Slavina Antusias Sambangi ISAGO Flagship Store di Mall Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122852/valencia_tanoesoedibjo_ungkap_alasan_isago_jewels_hadir_di_mal_kokas_jaksel-9wPN_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Alasan ISAGO Jewels Hadir di Mall Kokas Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122850/valencia_tanoesoedibjo_isago_bawa_perubahan_industri_perhiasan_di_indonesia-PvdS_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo: ISAGO Bawa Perubahan Industri Perhiasan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122849/koleksi_baru_warnai_grand_opening_isago_flagship_store_di_mall_kota_kasablanka-tma3_large.jpg
Koleksi Baru Warnai Grand Opening ISAGO Flagship Store di Mall Kota Kasablanka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement