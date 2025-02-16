Semarakan Valentine, ISAGO Luncurkan Koleksi Heart Solitaire dan Engravable Bracelet

ISAGO Jewels terus berinovasi dalam memperkenalan koleksi terbarunya, termasuk dalam memeriahkan hari valentine. Mengusung konsep kemewahan, ISAGO Jewels memperkenalkan koleksi Heart Solitaire Collection dan Engravable Bracelet.

Peluncuran Heart Solitaire Collection ini menandai koleksi bulan kasih sayang yang jatuh pada bulan Februari 2025. Series ini terdiri dari perhiasan berupa cincin, kalung dan anting. Terbuat dari berlian Lab Grown dengan bentuk hati dan 14k Recycled Gold koleksi ini juga tersedia dalam tiga warna yaitu Yellow Gold, White Gold dan Rose Gold.

Selain itu, Heart Solitaire Collection juga memiliki beberapa ukuran sesuai dengan berat dari berlian yang digunakan mulai dari 0,25 carat sampai 1,35 carat.

“Kami ingin setiap orang memiliki kesempatan untuk merayakan cinta mereka dengan cara yang elegan sekaligus tetap memperhatikan nilai keberlanjutan,” ujar Valencia Tanoesoedibjo, Co-CEO ISAGO saat di interview mengenai peluncuran koleksi terbaru dari ISAGO Jewels tersebut.

Sementara itu, Engravable Bracelet merupakan perhiasan berupa gelang yang dirancang sebagai perhiasan yang dapat disesuaikan dengan kepribadian dan cerita setiap pemakainya. Gelang ini dapat dipersonalisasi melalui pilihan ukiran yang beragam seperti huruf, simbol zodiak, emotikon, dan berbagai pilihan font.

Koleksi ini diluncurkan pada 16 Februari 2025 sebagai pelengkap dari koleksi baru ISAGO Jewels dan tersedia dalam tiga warna yaitu Yellow Gold, White Gold dan Rose Gold.

ISAGO sendiri juga berusaha memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan koleksi perhiasan mereka. Heart Solitaire dan Engravable Bracelet Collection sudah dapat konsumen dapatkan secara online melalui situs resmi ISAGO Jewels dan marketplace yaitu Tokopedia, Shopee dan TikTok Shop. Selain itu ISAGO Jewels juga dapat diakses secara langsung dengan mengunjungi toko perhiasan mereka yang berada di Central Department Store Grand Indonesia dan Sarinah.

(Kemas Irawan Nurrachman)