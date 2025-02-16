Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Erspo Rilis Jersey Timnas Terbaru Secara Eksklusif di Shopee

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |09:47 WIB
Erspo Rilis Jersey Timnas Terbaru Secara Eksklusif di Shopee
Erspo mengumumkan peluncuran koleksi jersey terbaru yang hanya akan tersedia secara eksklusif di Shopee (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Okezone - Sebagai mitra resmi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk jersey dan apparel Tim Nasional Sepakbola Indonesia, Erspo dengan bangga umumkan peluncuran koleksi jersey terbaru yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif di Shopee. Acara peluncuran istimewa ini akan berlangsung pada 14 hingga 16 Februari 2025, menandai kerjasama strategis antara Erspo dan Shopee dalam rangkaian Super Brand Day.

Dalam peluncuran ini, Erspo mempersembahkan koleksi jersey terbaru yang dirancang untuk merayakan semarak kebanggan terhadap Tim Nasional Indonesia. Berikut adalah jadwal peluncurannya:

14 Februari 2025

* Jersey Training, Jersey Prematch

* Jersey Player Issue

15 Februari 2025

* Midlayer, Anthem

* Jersey Replica

      
